Dolcetti mostruosamente buoni

Semplici da realizzare, queste piccole sfere golose nascono dall’incontro tra ingredienti genuini e sapori intensi.

Dolcetto o scherzetto? Quest’anno la risposta è facile… dolcetto! In occasione di Halloween, anche la cucina si tinge di magia e gusto grazie alla proposta di Wonderful® Pistachios, brand leader mondiale nella produzione e distribuzione di pistacchi. La ricetta delle Balls al Pistacchio Wonderful® e Cioccolato è l’idea perfetta per portare un tocco di creatività e bontà sulle tavole delle feste autunnali, conquistando grandi e piccoli con un morso.

Semplici da realizzare, queste piccole sfere golose nascono dall’incontro tra ingredienti genuini e sapori intensi: datteri, miele, cacao e naturalmente i Pistacchi Wonderful®, 100% californiani, senza sale aggiunto e ricchi di proprietà nutrizionali.

Il procedimento è facilissimo: basta frullare insieme datteri, pistacchi, miele, cacao e cocco fino a ottenere un composto omogeneo, formare 12 palline e lasciarle riposare in frigorifero. Poi, un passaggio nel cioccolato fondente fuso con olio di cocco e una spolverata di granella di pistacchi per un effetto croccante e irresistibile.

Per rendere il tutto ancora più scenografico, si possono infilzare le balls con stecchini decorativi a tema Halloween — zucche, pipistrelli o fantasmini — creando così dolcetti perfetti per buffet, merende o feste in maschera.

Un’idea che unisce gusto, fantasia e un pizzico di salute: i pistacchi, infatti, sono una fonte naturale di proteine, fibre e antiossidanti, ideali per una pausa dolce ma equilibrata.

