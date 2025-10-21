Eurotek Laica UYBA: al lavoro in vista di un altro tour de force

Sarà una settimana di lavoro intenso per coach Enrico Barbolini e le sue farfalle, che questa volta potranno finalmente dedicarsi con continuità agli allenamenti.

Terminato il tour de force delle prime quattro giornate di campionato, compresse in un calendario serrato, la Eurotek Laica UYBA torna oggi (martedì) in palestra dopo il lunedì di riposo seguito alla trasferta di Chieri.

Sarà una settimana di lavoro intenso per coach Enrico Barbolini e le sue farfalle, che questa volta potranno finalmente dedicarsi con continuità agli allenamenti, senza la pressione di turni infrasettimanali. Un’occasione preziosa per affinare gli automatismi e lavorare sugli aspetti del gioco che, nelle prime uscite, hanno ancora bisogno di essere perfezionati. Naturalmente in casa biancorossa c'è apprensione per la capitana Jennifer Boldini, bloccata da un'infortunio al ginocchio di cui si saprà di più dopo degli esami strumentali che saranno effettuati nel pomeriggio di oggi.

L’obiettivo in ogni caso è chiaro: arrivare al meglio alla sfida di domenica alle 17 alla e-work arena, dove la UYBA ospiterà Vallefoglia in una gara di grande importanza per la classifica e per il morale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!