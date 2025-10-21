Tutto pronto per la nona edizione del “Cross delle Cascine”

La manifestazione si svolgerà domenica 26 ottobre e coinvolgerà circa 500 atleti di ogni età e livello, appartenenti a più di 40 Società Sportive.

Domenica 26 ottobre l’area verde adiacente alla Cascina Beltramini di Inveruno tornerà ad animarsi con il “Cross delle Cascine”, giunto ormai alla nona edizione. Anche quest’anno la manifestazione coinvolgerà circa 500 atleti di ogni età e livello, appartenenti a più di 40 Società Sportive.

Organizzato dalla SOI Inveruno, con il patrocinio del Comune di Inveruno, l’evento è diventato un appuntamento classico nel calendario delle campestri lombarde, capace di unire sport e natura.

Il ritrovo è fissato per le 8.15, mentre la prima gara partirà alle 9.15 con la categoria Seniores Master maschile e femminile. Nel corso della mattinata si alterneranno le diverse categorie, dai più grandi agli Esordienti, su percorsi che vanno dai 4.500 metri per Master, Assoluti, Juniores, Promesse e Seniores, ai 2.300 e 1.900 metri per Cadetti e Cadette, fino ai 1.200 metri delle categorie Ragazzi e Ragazze e agli 800 e 400 metri dedicati agli Esordienti.

Come sempre, non mancheranno i premi: coppe fino al 6° classificato per le categorie giovanili, medaglie per tutti gli Esordienti e cesti alimentari per i primi tre classificati delle categorie Assoluti e Master. Il Cross delle Cascine anche quest’anno è reso possibile grazie al supporto dei partner SOI tra cui Eletrafo, main sponsor dell’edizione 2025 e del settore Atletica. Per tutta la mattinata di domenica, durante le gare, nell’area sarà attivo anche un food truck con bevande e panini.

