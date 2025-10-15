L’obiettivo è chiaro: offrire ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado un luogo sicuro, accogliente e stimolante.

Un nuovo progetto dedicato ai più giovani sta per prendere vita a Boffalora sopra Ticino. Si chiama “TraGuardi – Spazio Compiti e Attività per Ragazzi”, un’iniziativa promossa dal Comune e dall’Oratorio di Boffalora, in collaborazione con la Cooperativa Sociale La Solidarietà e il Piano di Zona del Magentino, e finanziata grazie al Bando Sprint di Regione Lombardia.

L’obiettivo è chiaro: offrire ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado un luogo sicuro, accogliente e stimolante, dove poter trovare supporto nello studio ma anche momenti di aggregazione e crescita personale. “TraGuardi” rappresenta un punto d’incontro tra scuola, oratorio e comunità, con l’intento di accompagnare i giovani nel percorso educativo e sociale, sostenendo in particolare le famiglie nel delicato equilibrio tra scuola e tempo libero.

Nel concreto, il progetto propone uno spazio compiti gratuito, gestito da educatori qualificati, e attività ludico-sportive che si terranno una volta alla settimana, per valorizzare il gioco come strumento di inclusione e benessere. Inoltre, per favorire la partecipazione, sarà possibile pranzare al sacco in oratorio prima dell’inizio delle attività.

Le attività si svolgeranno dal 21 ottobre 2025 a maggio 2026, nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 17, presso l’Oratorio di Boffalora sopra Ticino.

“È un progetto che guarda davvero al futuro dei nostri ragazzi – ha commentato il sindaco Sabina Doniselli – perché investe sulla loro crescita educativa e sociale, creando uno spazio dove si impara, si gioca e si sta insieme”.

Le iscrizioni sono già aperte e i posti limitati: è possibile aderire entro il 20 ottobre compilando il modulo online, disponibile tramite QR code sulla locandina o al link fornito dal Comune.

Con “TraGuardi”, Boffalora conferma la sua attenzione ai più giovani, mettendo al centro educazione, comunità e partecipazione: tre parole chiave per costruire un futuro di cui essere orgogliosi.

