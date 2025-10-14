Più sicurezza sotto i portici

Per prevenire rischi e incidenti, sono stati installati nuovi cartelli nei portici di piazza Libertà, Contrada Sant’Eusebio e via del Pettirosso, che invitano i ciclisti a condurre a mano la bicicletta.

Maggiore sicurezza per pedoni e commercianti nei portici del centro storico. Dopo alcune segnalazioni raccolte durante un incontro con gli esercenti, l’Amministrazione comunale di Arconate è intervenuta per rispondere concretamente a una problematica che negli ultimi tempi aveva destato preoccupazione: il transito a velocità sostenuta di biciclette nelle aree pedonali coperte.

Per prevenire rischi e incidenti, sono stati installati nuovi cartelli nei portici di piazza Libertà, Contrada Sant’Eusebio e via del Pettirosso, che invitano i ciclisti a condurre a mano la bicicletta durante l’attraversamento. Una misura semplice ma efficace, pensata per rendere i percorsi più sicuri per tutti, in particolare per le persone anziane, le famiglie con bambini e chi frequenta le attività commerciali della zona.

«Si tratta di un piccolo intervento di buon senso – spiegano dal Comune – ma di grande importanza per la sicurezza quotidiana dei cittadini. La collaborazione e il rispetto delle regole da parte di tutti restano fondamentali per la buona convivenza».

L’invito dell’Amministrazione è dunque chiaro: ridurre la velocità, prestare attenzione e rispettare la segnaletica per mantenere i portici di Arconate un luogo vivibile, accogliente e sicuro per pedoni e ciclisti.

