Futura Volley superata in rimonta al tie-break dall’Olio Pantaleo Fasano

Tra le note liete del match, la prestazione di gran cuore di Bianca Orlandi (22 punti col 32% e 3 muri) e la conferma della solidità in seconda linea di Sophie Blasi.

La Futura Volley Giovani conquista il primo punto della stagione ma è un punto che lascia tanti rimpianti e altrettanto amaro in bocca. Una magra consolazione per quanto mostrato dalla squadra di coach Gianfranco Milano nei primi due set, nel corso dei quali ha saputo rispondere colpo su colpo al Volley Fasano spuntandola in finali tirati. Poi però qualcosa si è guastato, complice la tenacia e il carattere delle pugliesi, che hanno dato il via ad una rimonta coronata dal’11-15 stampato al tie-break. Il Monday night si conferma dunque poco nelle corde della biancorosse che incassano la seconda sconfitta consecutiva nel doppio inusuale match di lunedì sera che vede la Soevis Arena comunque calda e affollata, grazie ai fedelissimi CoccoBrilli e alla presenza dell’O.C.M. Cerro Maggiore, pronto a sostenere con entusiasmo le bustocche: oltre un centinaio i rappresentanti del club che ha ricevuto la targa che ne attesta l’ingresso nella Futura Volley Academy.

Tra le note liete del match, la prestazione di gran cuore di Bianca Orlandi (22 punti col 32% e 3 muri), la conferma della solidità in seconda linea di Sophie Blasi (56% di ricezione perfetta), i progressi nella condizione di Taborelli e l’esordio in A2 di una grintosissima Alessandra Talarico (6 punti col 44% e tanta energia).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!