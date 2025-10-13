"Il lago non è solo uno scenario, ma un personaggio vivo e mutevole, portatore di verità nascoste, di destino..."

Aurea Nox casa editrice è lieta di presentare “Il Silenzio del Lago”, un romanzo dalla sapiente scrittura che unisce elementi di saga familiare, dramma psicologico e noir.

La prosa di Angelarosa Weiler, ricca di immagini poetiche e simboliche, ma con dialoghi narrativi stringenti e descrittivi porge un’attenzione particolare all'interiorità dei personaggi.

Il lago non è solo uno scenario, ma un personaggio vivo e mutevole, portatore di verità nascoste, di destino. La struttura narrativa, con capitoli dedicati a diversi punti di vista, permette di esplorare le molteplici prospettive di una storia complessa e avvincente. Temi come l’emancipazione femminile, il peso della memoria, il conflitto tra dovere e desiderio, e il silenzio come forma di complicità o salvezza, sono trattati con sensibilità e profondità.

Un’opera matura e coinvolgente, che conferma Angelarosa Weiler come una voce originale e di talento nel panorama della narrativa italiana contemporanea.

C’è un silenzio che unisce e un silenzio che divide. C’è un lago che custodisce segreti e una famiglia che non li dimentica.

Dagli anni ’50 agli ’80, tra Laveno, Milano e le Isole Borromee, le vite di Marisa, Lisetta, Luis e Lucia disegnano n una trama fitta di amore, tradimento, ambizione e redenzione.

Come si palesa la Mistica del Lago? Cosa si nasconde dietro la morte di Egidio? E perché Lucia, così bella e intelligente, sembra destinata a ripetere gli errori del passato? Un romanzo corale e potente, dove il vero protagonista è il silenzio, quello che si porta dentro e quello che si sceglie di rompere.

Notizie sull'Autrice

Angelarosa Weiler è un’autrice italiana con una predilezione per le storie familiari e i ritratti psicologici. Nasce sulle rive del Verbano conservando per sempre nel proprio cuore la sua impronta lacustre. Da sempre interessata alla letteratura, si è dedicata alla critica e alla valorizzazione di opere altrui, esperienza che l’ha portata ad avvicinarsi alla scrittura in prima persona.

Ha esordito nel 2018 con Il Volo del Grifo (Lettere Animate Editore), seguito nel 2021 da Black Wedding (TRIPLA E). Nello stesso anno ha pubblicato il noir storico Sine Titulo, riproposto in edizione rivista nel 2025.

Nel 2025 ha incontrato la casa editrice Aurea Nox, con la quale è nata un’attiva collaborazione. In questo contesto

Angelarosa ha assunto il ruolo di editor. Oggi vive sulle colline livornesi, in un ambiente rurale dal fascino noir, in compagnia di tre Spinoni del Mucrone.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!