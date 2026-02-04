Bettinelli: "Protezione Civile pronta per le Olimpiadi"

Oltre mille volontari mobilitati dalla Città metropolitana e dal CCV-MI per garantire supporto, sicurezza e accoglienza durante i Giochi

È già pienamente operativa la grande macchina del Volontariato di Protezione Civile in vista dei Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Oltre mille Volontarie e Volontari hanno risposto all’appello della Città metropolitana di Milano, offrendo la propria disponibilità per prestare servizio nel corso dei Giochi, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026 tra Milano e Cortina d’Ampezzo.

Un impegno straordinario che vede la Protezione Civile assumere un ruolo centrale nel supporto all’organizzazione e nell’assistenza alla cittadinanza, contribuendo al buon funzionamento delle numerose attività previste e affrontando una logistica particolarmente complessa.

Il via ufficiale alle operazioni è arrivato la sera del 2 febbraio con una riunione tecnico-operativa che ha coinvolto tutti gli Enti del Terzo Settore della Città metropolitana di Milano impegnati nell’evento: un momento fondamentale di coordinamento in vista di una manifestazione di portata internazionale.

Già in queste ore, dalla Sala Operativa Interforze di via Drago, i funzionari della Città metropolitana stanno coordinando – insieme alla segreteria operativa del CCV-MI – le attività dei volontari dislocati tra Milano, Rho, Assago e anche nella località di Semogo, dove sono impegnati i cuochi del volontariato per garantire i pasti agli operatori.

Nei prossimi giorni proseguirà il lavoro quotidiano di coordinamento e supporto, con l’obiettivo di assicurare un servizio efficiente, capillare e sempre vicino alle esigenze del territorio.

A sottolineare il valore di questo impegno è Sara Bettinelli: «L’evento delle Olimpiadi ha una rilevanza mondiale. La struttura della Città metropolitana e il Volontariato metropolitano di Protezione Civile, guidato dal presidente Dario Pasini, stanno lavorando da tempo affinché il servizio reso alla cittadinanza sia al meglio. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai funzionari e a tutte le Volontarie e i Volontari del CCV-MI per la straordinaria partecipazione e disponibilità. Il loro impegno rappresenta un valore essenziale per la nostra comunità e sarà fondamentale per la riuscita di un evento così importante. Buon lavoro a noi e buone Olimpiadi per tutti».

Un grande sforzo corale che conferma, ancora una volta, come il volontariato sia una delle colonne portanti del sistema di Protezione Civile e un patrimonio prezioso per tutto il territorio metropolitano.

