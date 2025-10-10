meteo-top

Corsi per la terza età

Il nuovo anno accademico della Uate Riale partirà mercoledì 15 ottobre alle 15 con ingresso libero.
Generica - Anziani a lezione

Oasi di cultura, ma anche di socializzazione. L'Università della Terza Età di Parabiago è pronta a riaprire i battenti. Il nuovo anno accademico della Uate Riale partirà mercoledì 15 ottobre alle 15 con ingresso libero. Quello che sta per cominciare è l'anno accademico numero 15 di un'istituzione che, nel corso degli anni, si è rivelata saldo punto di riferimento per i parabiaghesi desiderosi di rinforzare le loro conoscenze offrendo anche momenti per ritrovarsi piacevolmente e magari cementare nuove amicizie.

