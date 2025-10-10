Corsi per la terza età

Il nuovo anno accademico della Uate Riale partirà mercoledì 15 ottobre alle 15 con ingresso libero.

Oasi di cultura, ma anche di socializzazione. L'Università della Terza Età di Parabiago è pronta a riaprire i battenti. Il nuovo anno accademico della Uate Riale partirà mercoledì 15 ottobre alle 15 con ingresso libero. Quello che sta per cominciare è l'anno accademico numero 15 di un'istituzione che, nel corso degli anni, si è rivelata saldo punto di riferimento per i parabiaghesi desiderosi di rinforzare le loro conoscenze offrendo anche momenti per ritrovarsi piacevolmente e magari cementare nuove amicizie.

