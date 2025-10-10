Futura Volley in cerca di riscatto

Un nuovo Monday night, il secondo consecutivo, attende infatti la squadra allenata da coach Gianfranco Milano.

Ancora con l’amaro in bocca per la sconfitta incassata nel match d’esordio contro Altino, il calendario offre subito la possibilità di riscatto alla Futura Volley Giovani.

Un nuovo Monday night, il secondo consecutivo, attende infatti la squadra allenata da coach Gianfranco Milano, che nel posticipo della seconda giornata di andata ospita la Olio Pantaleo Fasano (via alle ore 20.30 alla Soevis Arena di Castellanza). Pochi mesi fa la formazione pugliese ha conquistato una storica promozione in A2 e da matricola lo scorso lunedì è riuscita a strappare un set sul campo di una delle big del girone B come Brescia. Massima attenzione dunque per un match che sarà caratterizzato dalla voglia di cancellare un debutto non all’altezza delle aspettative in casa Busto Arsizio, dove c’è però la consapevolezza che il gruppo ha tutte le carte in regola per cambiare marcia e continuare nel percorso di crescita visto nell’ultima fase del precampionato.

