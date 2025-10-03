Monday night contro Altino dà il via al campionato

La Futura Volley Giovani è pronta a fare il suo esordio davanti al proprio pubblico, che dovrà sostenere Rebora e compagne nella sfida contro Tenaglia Abruzzo Altino Volley.

Inedita “prima” di campionato nella stagione 2025/26 con un Monday night che vedrà coinvolte tutte le squadre sia di A1 che A2. La Futura Volley Giovani è pronta a fare il suo esordio davanti al proprio pubblico, che dovrà sostenere Rebora e compagne nella sfida contro Tenaglia Abruzzo Altino Volley (start alle ore 20.30 alla Soevis Arena di Castellanza).

Un lungo ed intenso periodo di preparazione, iniziato lo scorso 3 agosto, ha condotto la squadra allenata da coach Gianfranco Milano fino al via della Regular Season. Una partenza sulla carta morbida per le bustocche, che potranno sfruttare due turni casalinghi consecutivi con l’obiettivo di mettere subito più punti possibile in cassaforte. E la prima di campionato in programma sul taraflex di casa rappresenta una novità per il club bustocco, che nelle ultime quattro stagioni aveva fatto il suo esordio sempre lontano da Castellanza.

