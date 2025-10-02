Alice Basso a 'Il Rosso e il Giallo'

Conosciuta per il suo stile brillante e ironico, ha conquistato i lettori con due fortunate serie di romanzi e sabato 4 ottobre dialogherà con i lettori cuggionesi per il ciclo di incontri 'Il Rosso e il Giallo'.

Cuggiono si prepara a un nuovo appuntamento culturale di grande richiamo con il Festival letterario “Il Rosso e il Giallo”, promosso dal Comune – Assessorato alla Cultura. Sabato 4 ottobre, alle ore 21.00, nella Sala Consiliare di Villa Annoni, sarà ospite Alice Basso, scrittrice molto amata dal pubblico italiano, che presenterà il suo ultimo romanzo “Le 27 sveglie di Atena Ferraris”.

L’autrice, nata a Milano nel 1979 e oggi residente in un borgo medievale del torinese, lavora da anni nel mondo dell’editoria come redattrice e traduttrice. Conosciuta per il suo stile brillante e ironico, ha conquistato i lettori con due fortunate serie di romanzi: quella dedicata alla ghostwriter Vani Sarca e quella sulla dattilografa Anita Bo. La sua scrittura, capace di mescolare giallo, ironia e passione per i libri, ha trovato un vasto seguito e grande apprezzamento dalla critica.

Il nuovo libro, pubblicato da Garzanti, racconta la storia di Atena Ferraris, un personaggio femminile vivace e fuori dagli schemi, che si muove in un intreccio di mistero e quotidianità scandito da ben ventisette sveglie. Un romanzo che promette di coinvolgere e divertire i lettori, senza rinunciare a spunti di riflessione.

A moderare l’incontro sarà Luca Malini della libreria La Memoria del Mondo di Magenta, mentre al termine della serata sarà offerto un rinfresco.

Con questo evento, il festival “Il Rosso e il Giallo” conferma la sua vocazione a portare in paese autori di spicco del panorama nazionale, facendo di Cuggiono un punto di riferimento per gli amanti della lettura.

