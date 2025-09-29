Eurotek Laica UYBA: si presenta

L’impianto si sta rifacendo il look: sono stati infatti già montati i nuovi seggiolini del primo anello ed è stato posato il taraflex che accompagnerà la squadra in tutte le sfide della stagione.

Dopo la settimana di lavoro in Sardegna, la Eurotek Laica UYBA torna alla e-work arena, dove l’atmosfera è già quella del conto alla rovescia verso l’inizio del campionato. L’impianto si sta rifacendo il look: sono stati infatti già montati i nuovi seggiolini del primo anello ed è stato posato il taraflex che accompagnerà la squadra in tutte le sfide della stagione.

Mentre cresce l’attesa per la prima di campionato del 6 ottobre contro Conegliano – con la prevendita dei biglietti già a pieno ritmo su https://volleybusto.vivaticket.it/ (esaurito il parterre, in fase di esaurimento il primo anello rettilineo, ancora disponibili Curva ADF e secondo anello) – le farfalle di coach Boldini si preparano a vivere una settimana intensa e speciale.

Si comincia martedì pomeriggio alle 17, con un test di grande fascino alla e-work arena contro il Galatasaray di Myriam Sylla, che tornerà per la prima volta in Italia indossando la maglia della formazione turca. Sarà anche la prima occasione di vedere la UYBA al gran completo, con Mariam Metwally e Melanie Parra che svolgono oggi (lunedì) il primo allenamento con le compagne e con Josephine Obossa in fase di recupero. L’ingresso sarà a pagamento, con posto unico a 10 euro (solo parterre, acquistabile solo alle casse dalle 16, under 12 gratuiti), mentre chi non potrà essere presente potrà seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook UYBA Volley.

Mercoledì mattina sarà invece la volta del Media Day, con la realizzazione delle foto ufficiali che accompagneranno la stagione biancorossa, mentre giovedì alle 18.30 al ristorante Geromino di Dairago si terrà la presentazione ufficiale della squadra al completo. Sarà un’occasione per incontrare atlete e staff, conoscere le novità e soprattutto svelare le nuove maglie, in un evento riservato a sponsor, autorità e media.

Da giovedì 2 ottobre alle ore 10 prenderà inoltre il via la prevendita per la partita UYBA – Bergamo, in programma mercoledì 15 ottobre alle 20.30. I biglietti saranno disponibili online su volleybusto.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket al prezzo unico di 15 euro, con ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni.

Per gli Under 12 i biglietti omaggio non sono acquistabili online ma solo tramite prenotazione telefonica guidata: è necessario scrivere una mail a tickets [at] volleybusto [dot] com indicando un recapito telefonico per essere contattati e completare l’operazione.

Per la gara con Bergamo promo per le società sportive: nel settore Curva ADF sarà possibile l’ingresso gratuito fino a un massimo di 20 atleti, previa prenotazione via mail entro 48 ore dall’inizio dell’evento allo stesso indirizzo tickets [at] volleybusto [dot] com. Accompagnatori e ulteriori atleti potranno entrare con biglietto ridotto a 15 euro. Ritiro e pagamento avverranno direttamente alle casse dell’arena il giorno della gara.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!