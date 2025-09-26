meteo-top

Un'altra raccolta di rifiuti abbandonati

Più zone coinvolte e ancora una volta un importante e fondamentale lavoro da parte dei volontari di ‘Puliamo Insieme’.
Magnago / Ambiente - Raccolta rifiuti abbandonati

Più zone coinvolte e ancora una volta un importante e fondamentale lavoro da parte dei volontari di ‘Puliamo Insieme’. Di nuovo insieme, allora, per raccogliere i rifiuti purtroppo abbandonati nelle aree verdi e boschive e lungo il ciglio delle strade. Nello specifico, durante l’attività sono stati recuperati rifiuti urbani di vario genere, abiti usati, una carcassa di frigorifero, lastre in plastica, sacchetti in plastica, scarti domestici, un divano, un frigorifero e numerosi sacchi di rifiuti. Un risultato importante, frutto della collaborazione e del senso civico dei volontari, che con il loro impegno contribuiscono a rendere Magnago e Bienate più pulite e accoglienti.

