Un'altra raccolta di rifiuti abbandonati

Più zone coinvolte e ancora una volta un importante e fondamentale lavoro da parte dei volontari di ‘Puliamo Insieme’.

Più zone coinvolte e ancora una volta un importante e fondamentale lavoro da parte dei volontari di ‘Puliamo Insieme’. Di nuovo insieme, allora, per raccogliere i rifiuti purtroppo abbandonati nelle aree verdi e boschive e lungo il ciglio delle strade. Nello specifico, durante l’attività sono stati recuperati rifiuti urbani di vario genere, abiti usati, una carcassa di frigorifero, lastre in plastica, sacchetti in plastica, scarti domestici, un divano, un frigorifero e numerosi sacchi di rifiuti. Un risultato importante, frutto della collaborazione e del senso civico dei volontari, che con il loro impegno contribuiscono a rendere Magnago e Bienate più pulite e accoglienti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!