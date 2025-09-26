meteo-top

La 'Caccia al tesoro' della Pro Loco

Appuntamento in piazza Mazzini: dodici squadre, una di fronte all’altra... e la sfida ha potuto cominciare.
Castano / Eventi - 'Caccia al tesoro'

Appuntamento in piazza Mazzini: dodici squadre, una di fronte all’altra... e la sfida ha potuto cominciare. Puntuale anche quest’anno, infatti, ecco l’ormai immancabile ‘Caccia al tesoro’ della Pro Loco Castano Primo. Così domenica scorsa (21 settembre), un pomeriggio di coinvolgimento e condivisione nel centro storico.

