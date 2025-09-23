Festa da la Sücia da record

Dal 13 al 21 settembre il paese si è acceso di colori, musica ed emozioni per la 48ª edizione della storica manifestazione, capace di richiamare migliaia di persone.

Un’edizione indimenticabile, che ha confermato ancora una volta quanto la Festa da la Sücia sia nel cuore dei boffaloresi e di tantissimi visitatori del territorio. Dal 13 al 21 settembre il paese si è acceso di colori, musica ed emozioni per la 48ª edizione della storica manifestazione, capace di richiamare migliaia di persone lungo le vie e sulle rive del Naviglio Grande.

Grande successo hanno riscosso le iniziative proposte: dal festival dello street food sul Naviglio, che ha animato il weekend con profumi e sapori per tutti i gusti, ai concerti dal vivo che hanno riempito piazza e argini di giovani e famiglie. Venerdì sera gli Uncle Bard & The Dirty Bastards, con il loro folk-rock travolgente, hanno inaugurato il programma musicale, seguiti sabato dal grande show dei McChicken, anticipato dall’apertura dei “Ready Made”, e dalla serata danzante con Davide & Nadia.

Domenica, come da tradizione, l’appuntamento più atteso: i fuochi della Sücia, che hanno illuminato il cielo sopra il ponte e il Naviglio, regalando uno spettacolo suggestivo applaudito da una folla entusiasta. Sul palco si sono esibiti i Fuori Tempo e la tribute band Max 883, che ha fatto cantare intere generazioni sulle note intramontabili di Max Pezzali.

Non solo musica: la Festa ha offerto anche mercatini, mostre, giri in barca sul Naviglio e attività per i più piccoli, come la sempre apprezzata “Pompieropoli”. Momenti che hanno arricchito il programma e reso l’evento davvero a misura di comunità.

“È stata un’edizione straordinaria – commentano dall’Amministrazione comunale e dal comitato organizzatore – con una partecipazione che ha superato le aspettative. La Festa da la Sücia si conferma non solo un’occasione di svago e tradizione, ma anche un momento di forte identità e socialità per tutto il territorio”.

