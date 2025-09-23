Milano / Malpensa
Festa da la Sücia da record
- 23/09/2025 - 11:56
- Boffalora Ticino
Un’edizione indimenticabile, che ha confermato ancora una volta quanto la Festa da la Sücia sia nel cuore dei boffaloresi e di tantissimi visitatori del territorio. Dal 13 al 21 settembre il paese si è acceso di colori, musica ed emozioni per la 48ª edizione della storica manifestazione, capace di richiamare migliaia di persone lungo le vie e sulle rive del Naviglio Grande.
Grande successo hanno riscosso le iniziative proposte: dal festival dello street food sul Naviglio, che ha animato il weekend con profumi e sapori per tutti i gusti, ai concerti dal vivo che hanno riempito piazza e argini di giovani e famiglie. Venerdì sera gli Uncle Bard & The Dirty Bastards, con il loro folk-rock travolgente, hanno inaugurato il programma musicale, seguiti sabato dal grande show dei McChicken, anticipato dall’apertura dei “Ready Made”, e dalla serata danzante con Davide & Nadia.
Domenica, come da tradizione, l’appuntamento più atteso: i fuochi della Sücia, che hanno illuminato il cielo sopra il ponte e il Naviglio, regalando uno spettacolo suggestivo applaudito da una folla entusiasta. Sul palco si sono esibiti i Fuori Tempo e la tribute band Max 883, che ha fatto cantare intere generazioni sulle note intramontabili di Max Pezzali.
Non solo musica: la Festa ha offerto anche mercatini, mostre, giri in barca sul Naviglio e attività per i più piccoli, come la sempre apprezzata “Pompieropoli”. Momenti che hanno arricchito il programma e reso l’evento davvero a misura di comunità.
“È stata un’edizione straordinaria – commentano dall’Amministrazione comunale e dal comitato organizzatore – con una partecipazione che ha superato le aspettative. La Festa da la Sücia si conferma non solo un’occasione di svago e tradizione, ma anche un momento di forte identità e socialità per tutto il territorio”.
