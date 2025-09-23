Settimana in Sardegna per l'Eurotek UYBA

Oristano diventerà la capitale del volley internazionale, ospitando alcune delle squadre più prestigiose del panorama mondiale.

Oristano si prepara a vivere quattro giorni di sport, spettacolo ed emozioni con il Sardegna Volleyball Challenge, in programma dal 24 al 27 settembre 2025. La città diventerà la capitale del volley internazionale, ospitando alcune delle squadre più prestigiose del panorama mondiale. Tra le protagoniste ci sarà anche la Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio di capitan Jennifer Boldini, attesa da una sfida di altissimo livello. Le farfalle attendono ancora l'arrivo dell'egiziana Mariam Metwally e di Melanie Parra che, reduce da ottime prestazioni con la nazionale messicana nella Final Six di Norceca (argento dietro gli USA), atterrerà in Italia domenica 28 settembre. La formazione di coach Barbolini, dopo il lunedì di riposo, si allena alla e-work arena oggi (martedì) con doppia seduta di pesi e palla e decollerà per la Sardegna domani mattina alle 11 dall'aeroporto di Linate.

