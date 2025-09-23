Lo storico sentiero di Velate

Una camminata guidata gratuita il 25 e 27 settembre: un percorso, gestito da Archeologistics, che permetterà di conoscere il Sacro Monte di Varese .

Ultimo appuntamento al Sacro Monte di Varese per le speciali visite guidate gratuite dedicate a questo luogo eccezionale e patrimonio dell'Umanità dal 2003. Il programma è molto ricco e prevede visite nel borgo e lungo i percorsi storici di avvicinamento a Santa Maria del Monte, con ingresso anche all'interno di alcuni dei musei del borgo. Le visite sono gestite da Archeologistics, impresa sociale che gestisce i musei presenti nel borgo.

L'iniziativa è del Comune di Varese e rientra nel progetto "Da Globale a locale: riscoperta e valorizzazione dell'identità di luoghi eccezionali", sostenuto dal Ministero del Turismo e volto alla valorizzazione dei Comuni nel territorio del Sito UNESCO "Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia".

Giovedì 25 settembre e sabato 27 dello stesso mese si potrà partecipare a una camminata guidata gratuita che permetterà di riscoprire come si raggiungeva il borgo di Santa Maria del Monte prima che venisse edificato il Viale delle Cappelle nel XVII secolo, Prima del Sacro Monte c’era solo lo storico sentiero da Velate. La durata prevista è di due ore e mezza.

Le antiche vie erano sentieri di montagna che partivano da alcuni paesi a valle di particolare importanza storica e culturale.

Noi percorreremo uno dei più importanti, quello da Velate e sarà l’occasione non solo per mettersi sulle tracce degli antichi pellegrini ma anche per immergersi nel contesto naturalistico del Parco Regionale del Campo dei Fiori. Raggiungeremo la meta per una passeggiata guidata tra le vie del borgo di Santa Maria del Monte e nel Santuario.

Per chi lo desidera, al pomeriggio possibilità di visitare la Cripta, antica chiesa di Santa Maria del Monte al costo di 5€ cad.

Durata: 2.5 ore

Le visite sono gratuite e raccontano il Sacro Monte e il suo borgo attraverso i secoli: si parte dagli inizi del Novecento, quando, grazie alla vista che si estende dal Lago Maggiore fino a Milano e non solo e alla funicolare che consentiva un accesso facile al borgo, è stato meta turistica di grande importanza, nonché resistenza dell’artista Lodovico Pogliaghi, di cui si visterà la dimora. Sarà raccontata anche la devozione a Maria e la grande importanza che la fede ha avuto in questo luogo, portando attraverso i secoli alla costruzione di edifici di culto di cui troviamo gli antichi resti sotto al Santuario, nella Cripta riccamente affrescata durante il XIV secolo.

Altre visite avranno come focus il cammino, per raccontare come si raggiunge il borgo oggi, attraverso il Viale della Cappelle costruito nel XVII secolo, e come lo si raggiungeva in passato, percorrendo le antiche vie che da Velate portavano, attraverso le montagne del Campo dei Fiori, in cima al Sacro Monte.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!