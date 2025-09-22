Malpensa: premio a Steve McCurry

L’esposizione celebra lo sport come linguaggio universale capace di unire culture diverse, attraverso immagini e racconti che ne restituiscono la forza emotiva.

Un evento dal respiro internazionale ha fatto tappa a Malpensa, cuore pulsante del nostro territorio. Presso “La Porta di Milano”, all’interno dell’aeroporto, è stata inaugurata la mostra fotografica e video “EMOZIONI DEI GIOCHI – Culture through Sport”, iniziativa promossa da Regione Lombardia in collaborazione con FICTS nell’ambito dell’Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026.

L’esposizione celebra lo sport come linguaggio universale capace di unire culture diverse, attraverso immagini e racconti che ne restituiscono la forza emotiva. In questo contesto, un momento particolarmente significativo ha visto protagonista uno dei più grandi maestri della fotografia mondiale: Steve McCurry.

Il celebre fotografo americano, noto per scatti che hanno fatto la storia – tra cui l’iconico ritratto della ragazza afghana pubblicato dal “National Geographic” – ha ricevuto la Ghirlanda d’Onore FICTS, riconoscimento speciale che premia il contributo alla diffusione della cultura sportiva e all’arte della fotografia.

Accolto con grande calore dal pubblico presente, McCurry ha ringraziato per l’onore ricevuto e ha subito rilanciato il suo impegno professionale: proprio a partire da Malpensa, lavorerà a un nuovo progetto dedicato ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, dimostrando ancora una volta come la fotografia sappia raccontare storie e trasmettere emozioni senza confini.

Un’iniziativa che non solo avvicina il nostro territorio a un grande appuntamento globale come le Olimpiadi, ma che conferma anche il ruolo di Malpensa quale crocevia culturale e simbolico, capace di accogliere e diffondere messaggi universali.

