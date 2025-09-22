Milano / Malpensa
Trofeo Mimmo Fusco: vince il Volley Bergamo
- 22/09/2025 - 08:54
- Busto Arsizio
- Sport
Il Volley Bergamo 1991 vince la ventunesima edizione del Trofeo Mimmo Fusco: nella finalissima la squadra di coach Carlo Parisi ha avuto la meglio sulla Eurotek Laica UYBA per 3-0, al termine di un match condotto sempre con grande sicurezza. La squadra orobica, presentatasi alla e-work arena al completo, fatta eccezione per l'opposto Kendall Kipp, ha imposto il proprio ritmo sin dal primo minuto, ben orchestrata da Eze e con Mlejnkova e Cese Montalvo in grande spolvero in fase offensiva. Di contro la UYBA ha risentito delle assenze di Obossa, Parra e Metwally ed è apparsa al momento "più indietro" rispetto alle avversarie. Coach Barbolini, rispetto al derby con la Futura Volley, ha mischiato un po' le carte, partendo con Seki in regia e Parlangeli libero. Da metà del secondo set la UYBA ha poi giocato con Boldini al palleggio e nel terzo anche con Pelloni e Torcolacci, dentro per Van Avermaet.
Top scorer dell'incontro Mlejnkova con 17 punti, seguita da Cese Montalvo con 15 e Linda Manfredini, premiata MVP del torneo, con 13.
Per la UYBA 12 punti per Valentina Diouf, 7 per Battista, Van Avermaet ed Eckl.
Così coach Barbolini: "Una finale in parte combattuta: siamo contenti perché abbiamo provato ancora delle cose che non venivano bene, possiamo migliorare ancora sicuramente sotto tanti punti di vista. Siamo arrivati un po' stanchi a questi impegni perché stiamo ancora aspettando gli ultimi arrivi, però oggi ci è servito per iniziare a confrontarci con una partita "più vera" rispetto a quello che solitamente facciamo molto bene durante la settimana in palestra".
Nella finale per il terzo posto Brescia ha sconfitto la Futura Volley per 3 set a 0.
