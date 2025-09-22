Trofeo Mimmo Fusco: vince il Volley Bergamo

La squadra orobica, presentatasi alla e-work arena al completo, fatta eccezione per l'opposto Kendall Kipp, ha imposto il proprio ritmo sin dal primo minuto.

Il Volley Bergamo 1991 vince la ventunesima edizione del Trofeo Mimmo Fusco: nella finalissima la squadra di coach Carlo Parisi ha avuto la meglio sulla Eurotek Laica UYBA per 3-0, al termine di un match condotto sempre con grande sicurezza. La squadra orobica, presentatasi alla e-work arena al completo, fatta eccezione per l'opposto Kendall Kipp, ha imposto il proprio ritmo sin dal primo minuto, ben orchestrata da Eze e con Mlejnkova e Cese Montalvo in grande spolvero in fase offensiva. Di contro la UYBA ha risentito delle assenze di Obossa, Parra e Metwally ed è apparsa al momento "più indietro" rispetto alle avversarie. Coach Barbolini, rispetto al derby con la Futura Volley, ha mischiato un po' le carte, partendo con Seki in regia e Parlangeli libero. Da metà del secondo set la UYBA ha poi giocato con Boldini al palleggio e nel terzo anche con Pelloni e Torcolacci, dentro per Van Avermaet.

Top scorer dell'incontro Mlejnkova con 17 punti, seguita da Cese Montalvo con 15 e Linda Manfredini, premiata MVP del torneo, con 13.

Per la UYBA 12 punti per Valentina Diouf, 7 per Battista, Van Avermaet ed Eckl.

Così coach Barbolini: "Una finale in parte combattuta: siamo contenti perché abbiamo provato ancora delle cose che non venivano bene, possiamo migliorare ancora sicuramente sotto tanti punti di vista. Siamo arrivati un po' stanchi a questi impegni perché stiamo ancora aspettando gli ultimi arrivi, però oggi ci è servito per iniziare a confrontarci con una partita "più vera" rispetto a quello che solitamente facciamo molto bene durante la settimana in palestra".

Nella finale per il terzo posto Brescia ha sconfitto la Futura Volley per 3 set a 0.

