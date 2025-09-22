Futura Volley riabbraccia con piacere Silvia Sormani

Dopo tre stagioni vissute lontano da quella che è di fatto casa sua, il libero classe 2003 riabbraccia i colori biancorossi.

L’ultimo ritocco al roster 2025/26 della Futura Volley Giovani è un graditissimo ritorno! Si tratta del come back di Silvia Sormani: dopo tre stagioni vissute lontano da quella che è di fatto casa sua, il libero classe 2003 riabbraccia i colori biancorossi e farà dunque parte della squadra pronta ad affrontare il campionato di serie A2. La giocatrice ex Club Italia, che si è aggregata alla formazione bustocca poco dopo l’inizio della preparazione in attesa di una chiamata, ha poi convinto non solo il tecnico Gianfranco Milano ma anche la società, grazie ai buoni fondamentali di seconda linea e all’ottima predisposizione al lavoro.

Cresciuta nel settore giovanile della Futura Volley, Silvia ha poi spiccato il volo vivendo un’esperienza formativa di grande qualità al Club Italia. Si è poi ritagliata spazi importanti in B1 con Biella e Parella Torino ed ora è pronta a rimettersi alla prova in A2. Bentornata!

Back home

“Sono molto felice di questa conferma nel roster della Futura. Ci tengo a ringraziare tutta la famiglia Forte e lo staff: è sempre bello tornare a casa conoscendo già l’ambiente ed inoltre quella bustocca è sempre stata una società molto professionale”.

Tu chiamale emozioni

“Tornare a giocare alla Futura per me è un’emozione grandissima. Qui sono cresciuta ed ora è come se tornassi indietro, rivedessi il percorso che ho fatto in passato ma con più maturità dato che è trascorso qualche anno da quando l’ho lasciata. Misurarmi con la A2 sarà bello, perchè è un campionato impegnativo ed un ottimo banco di prova. Non vedo l’ora di mettermi in gioco!”.

Un ritorno da… matura

“Rispetto all’ultima avventura in A2 mi sento cresciuta, soprattutto per l’età! Allora andavo ancora a scuola, ora sto studiando all’università e sicuramente porto con me una consapevolezza diversa dopo aver giocato da titolare in B1, un’esperienza che mi ha fatto migliorare molto soprattutto dal punto di vista della prestazione in partita. Sono entusiasta di poter disputare ancora la A2, ho grandi stimoli vista la qualità delle mie compagne e delle squadre che affronteremo”.

I progressi della squadra e gli obiettivi

“In questo mese la squadra è migliorata molto. Stiamo lavorando sodo in palestra e nelle ultime uscite si sono visti i progressi soprattutto nella fase di muro-difesa. Anche se stiamo spingendo tanto siamo fisicamente a posto, dobbiamo cercare di presentarci al meglio alla prima di campionato. L’obiettivo? Cercheremo di fare del nostro meglio per arrivare più in alto possibile. Dal punto di vista personale mi pongo l’obiettivo di crescere e di cercare di mettermi alla prova affrontando le difficoltà che incontrerò nel migliore dei modi”.

Una Futura col sorriso

"Credo di essermi inserita molto bene nel gruppo, le mie compagne sono davvero simpatiche a abbiamo tutte un carattere solare quindi non ci sono stati grossi problemi di integrazione. Siamo abbastanza vicine di età e questo è un aiuto, lavoriamo bene in palestra e vedo grande determinazione da parte di tutte. Non molliamo mai. Anche il rapporto con lo staff è ottimo”.

Ingegner Sormani

“Studio Ingegneria Informatica, devo iniziare il terzo anno e spero di laurearmi a fine 2026. Mi piace uscire con gli amici ma la pallavolo è la mia passione più grande: per me ogni momento libero è da dedicare al volley e vado spesso a vedere partite di amiche o di mia sorella”.

Dammi tre parole

“Sono solare, determinata e permalosa”.

