UYBA allenamento con Novara

Seconda uscita stagionale per la Eurotek Laica UYBA che, dopo la trasferta di Costa Volpino, ha incontrato oggi l'Igor Gorgonzola Novara in un allenamento congiunto che ha richiamato oltre 300 spettatori alla e-work arena. I due coach Barbolini e Bernardi hanno fatto disputare alle proprie atlete 3 set al 25 e un ultimo game al 15: 4-0 il risultato finale a favore della squadra piemontese, presentatasi a Busto Arsizio sicuramente con più frecce al proprio arco e i campo con Carraro al palleggio in diagonale con Tolok, Herbots e Alsmeier in banda, Bonifacio e Costantini al centro, De Nardi libero. Di contro le farfalle, ancora in attesa di Metwally e Parra e anche oggi senza Obossa, hanno risposto con Boldini - Diouf, Battista - Gennari, Van Avermaet - Eckl, Pelloni libero.

Dal terzo coach Barbolini ha inserito Parlangeli come libero, Seki in regia e Torcolacci al centro, al posto di Eckl nel terzo set e di Van Avermaet nel quarto. Dall'altra parte della rete Bernardi ha dato spazio, nella fase finale del test, anche a Mims, Leonardi e Melli.

Nonostante il risultato a favore della squadra piemontese, in casa UYBA indicazione positive dal punto di vista tecnico e anche sul carattere mostrato in campo, nonostante le assenze e la condizione di forma non ancora ottimale di diverse atlete.

Top scorer dell'incontro Tolok con 19 punti, seguita dalla compagna Alsmeier con 14. Per le farfalle 10 punti per Diouf e 9 per Battista. 8 i punti messi a segno da Gennari, così come dalle due centrali Van Avermaet ed Eckl.

Questo il commento a fine allenamento di Federica Pelloni: "Giudico questo allenamento positivo, abbiamo tenuto per larghi tratti un ritmo che è stato abbastanza alto. Anche in difesa abbiamo detto la nostra, per cui sono contenta. Questo week end sarà molto intenso con il Mimmo Fusco, ma bene così perché abbiamo tanto bisogno di giocare e di unirci sempre di più. Giocheremo uno stimolante derby con la Futura Volley: ci teniamo a far bene e a provare ad arrivare in finale".

