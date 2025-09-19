La Futura debutta al Trofeo Mimmo Fusco ed è subito derby con l’UYBA

Per la prima prima volta nella storia della manifestazione, la formazione allenata da Gianfranco Milano sarà tra le quattro partecipanti alla 21ma edizione del Trofeo Mimmo Fusco.

Appuntamento di grande prestigio quello che vivrà la Futura Volley Giovani nel fine settimana. Per la prima prima volta nella storia della manifestazione, la formazione allenata da Gianfranco Milano sarà tra le quattro partecipanti alla 21ma edizione del Trofeo Mimmo Fusco, volto e voce storica di RaiSport, indissolubilmente legato alla storia della pallavolo azzurra: fu lui infatti a raccontare in telecronaca il primo titolo mondiale conquistato dalla Nazionale femminile italiana nel 2002. Il torneo, nato in sua memoria, è diventato nel tempo un momento atteso dagli appassionati di volley e una vetrina importante per le squadre protagoniste della stagione che a breve prenderà il via.

Serata di gala, dunque, quella che attende domani Rebora e compagne, che nella seconda semifinale di giornata, davanti alle telecamere di Rai Sport, daranno vita al primo derby ufficiale tra UYBA e Futura dopo l’amichevole giocata lo scorso febbraio proprio alla E-work Arena.

“Onestamente non conosco a fondo le dinamiche di questa sentita rivalità - attacca Alice Farina, centrale arrivata a Busto Arsizio dopo l’esperienza al Volley Bergamo -. Per quel che mi riguarda, posso però dire che dopo l’anno scorso, rientrare in uno dei palazzetti più belli della serie A1 sarà un’emozione a prescindere. E poi, che derby sia!”.

In precampionato, Busto Arsizio è reduce da tre vittorie consecutive (contro Lugano, Concorezzo e Villa Cortese) che hanno dato morale e ulteriore carica per affrontare il lavoro quotidiano in palestra.

“Con i due match del Trofeo Bellomo siamo arrivati ad una fase in cui qualche piccolo meccanismo si è consolidato - prosegue Alice -. Abbiamo stabilizzato alcune cose all’interno del gruppo ed infatti a mio parere è stato un crescendo. In questa fase della preparazione c’è sicuramente tanta stanchezza, perché ormai è parecchio che lavoriamo sodo, ma bisogna fare lo sprint finale in vista dell’inizio del campionato”.

E nel fine settimana l’asticella si alzerà ulteriormente, con la prima sfida contro una formazione di A1 come l’UYBA, che nel roster vanta elementi di qualità assoluta come Alessia Gennari, Valentina Diouf, la centrale belga Silke Van Avermaet e la giapponese Nanami Seki.

“Conosciamo benissimo il valore delle avversarie che affronteremo in questo weekend ma a noi ciò deve servire semplicemente per tenere un ritmo gara molto alto e abituarci a futuri match impegnativi che in campionato sicuramente con le prime in classifica ci saranno. Al di là del risultato, sono certa che sarà molto stimolante confrontarsi con delle realtà di serie A1”.

A due settimane dalla gara di esordio della Regular Season, il cammino è dunque tracciato. “Credo che bisognerà lavorare con concentrazione per quanto riguarda il meccanismo di muro-difesa - chiude Farina -. Dovremo battere bene perché ci troveremo di fronte squadre che con palla in mano precisa giocano molto veloce. Sarà importante anche cercare di ricevere meglio possibile, dato che il primo tocco è molto importante per costruire un buon gioco”.

