22 bambini per il pedibus

"Un progetto importante non solo per la sicurezza delle nostre bambine e dei nostri bambini, ma anche per i valori che trasmette", coinvolti ben 18 volontari.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico è tornato in funzione anche il Pedibus di Ossona, il servizio di accompagnamento a piedi lungo il percorso casa–scuola che da anni rappresenta una buona pratica di mobilità sostenibile e di comunità.

Quest’anno il progetto può contare su 18 volontari che, ogni mattina, indossano la pettorina e accompagnano i piccoli studenti, già 22 i bambini iscritti, lungo le linee predisposte sul territorio. Un’iniziativa che unisce praticità e valori, offrendo alle famiglie un sostegno concreto e ai bambini un’occasione educativa preziosa.

"Il Pedibus – sottolinea la vicesindaco con delega alle Politiche educative, Laura Garavaglia – è un progetto importante non solo per la sicurezza delle nostre bambine e dei nostri bambini, ma anche per i valori che trasmette: rispetto dell’ambiente, autonomia e spirito di comunità. Ringraziamo di cuore i volontari che con il loro impegno rendono possibile tutto questo".

Camminare insieme, in gruppo e in sicurezza, significa iniziare la giornata con uno stile di vita sano, all’insegna della socialità. Un servizio che diventa così non solo utile, ma anche educativo, capace di trasmettere buone pratiche di cittadinanza attiva.

Le iscrizioni restano aperte: famiglie e cittadini interessati, sia come utenti che come volontari, possono rivolgersi agli uffici comunali per ricevere tutte le informazioni e unirsi a questo “autobus umano” che ogni giorno fa correre non i motori, ma i passi e i sorrisi dei più piccoli.

