Un mistero da risolvere, attori appassionati e un pubblico coinvolto fino all’ultimo indizio: così “La Dimora dei Sogni” ha conquistato Ossona la sera del 31 ottobre, trasformando il Comune in un vero e proprio teatro dell’immaginazione.

Lo spettacolo, ideato e realizzato dall’omonimo gruppo teatrale, ha proposto un’esperienza interattiva in cui gli spettatori non sono stati semplici osservatori, ma veri protagonisti dell’indagine. Dopo aver assistito a una serie di scene recitate, infatti, i partecipanti hanno dovuto raccogliere indizi, interrogare i personaggi e cercare di scoprire la verità nascosta dietro il mistero.

Il progetto è nato nel marzo 2025 da un’idea di Emanuele Gualdoni e Marta Cucco, che hanno curato la scrittura iniziale del copione, poi sviluppato insieme agli altri componenti del gruppo: Elisa Garavaglia, Elisa Gigi, Elvianna Cerchia, Luca Alberton, Luca Garavaglia e Sabrina Martignoni. Dopo mesi di lavoro, prove e perfezionamenti, il debutto è stato un vero successo: oltre 110 persone hanno partecipato alla serata ufficiale, preceduta da una prova generale con una trentina di spettatori il 29 ottobre.

Applausi convinti e commenti entusiasti hanno salutato la performance, lodando la cura dei dettagli, la professionalità e soprattutto l’originalità del format, capace di fondere teatro, gioco e coinvolgimento diretto del pubblico.

Il gruppo, attivo anche su Instagram con la pagina @ladimora_deisogni, continuerà a condividere immagini e curiosità sull’esperienza e sta già lavorando a nuovi progetti. L’obiettivo? Portare “La Dimora dei Sogni” in altri comuni della provincia di Milano, per far vivere a sempre più persone il piacere di un mistero… tutto da risolvere.

