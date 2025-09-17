meteo-top

Proposte per gli anziani

Nuove occasioni di confronto e socializzazione: è il quindicesimo anno accademico, a testimonianza di una tradizione consolidata e molto apprezzata.
Tra voglia di accrescere la propria cultura e desiderio di trovare nuove occasioni di confronto e socializzazione. Il 15 ottobre l'Università anziani della Terza Età Riale di Parabiago riaprirà i battenti con la sua pluralità di proposte. Le iscrizioni potranno essere effettuate sino al 2 ottobre dalle 15 alle 17 nella sala verde di Villa Corvini di via Santa Maria. Le lezioni si terranno invece nella sala rossa. Quello che sta per partire, per l'ateneo rivolto al popolo dei capelli bianchi parabiaghesi, è il quindicesimo anno accademico, a testimonianza di una tradizione consolidata e molto apprezzata.

