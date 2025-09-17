meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole sparse 20°
Mer, 17/09/2025 - 09:50

data-top

mercoledì 17 settembre 2025 | ore 10:01

Interventi alla parrocchiale

I lavori della chiesa parrocchiale proseguiranno anche i prossimi mesi "con la tinteggiatura della parte verde della cappella di San Giovanni Bosco".
Vanzaghello - Chiesa di Sant'Ambrogio

I lavori proseguono da tre anni e il 90 per cento di essi è stato compiuto. La riqualificazione di pareti e facciate della chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio di Vanzaghello procede a vele spiegate. Il punto della situazione scorre sulle parole del parroco don Armando Bosani sulle pagine del bollettino parrocchiale Il Mantice: " in questi giorni - spiega- stiamo procedendo al restauro dell'ossario, durante l'estate sono stati eseguiti una serie di ritocchi a dipinti, statue e suppellettili e realizzata l'illuminazione del timpano con l'immagine di Dio padre a colori". I lavori proseguiranno anche i prossimi mesi "con la tinteggiatura della parte verde della cappella di San Giovanni Bosco e la sistemazione del magazzino vicino alla cappella di Santa Rita con risanamento e tinteggiatura delle pareti e posizionamento di arredi che permetteranno le preparazioni degli addobbi delle celebrazioni". I quadranti dell'orologio saranno dotati di una nuova illuminazione e. sempre su quest'ultimo piano, sarà realizzato un nuovo intervento. In questo caso, la parrocchia attende il placet dalla Soprintendenza a cui ha inoiltrato l'ipotesi progettuale. "Allo stato attuale- spiega il parroco vanzaghellese- la luminosità della chiesa è a meno del cinquanta per cento previsto, il progetto e la fornitura dei corpi illuminanti sarà a cura di un'azienda specializzata mentre la sostituzione del vecchio impianto con il nuovo sarà a cura del nostro elettricista di fiducia". I lavori muovono un importo di circa 40 mila Euro per la fornitura. A essi si aggiungono, spiega don Armando, 90 mila Euro per l'impresa esecutrice dei lavori e le spese relative alla creazione del nuovo impianto di illuminazione. A questo riguardo il parroco vanzaghellese invita i parrocchiani a dare il loro contributo proseguendo l'iniziativa della raccolta di cinque Euro che sinora, ricorda, ha dato buoni risultati.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Rifiuti dall'auto: sanzioni e pene più severe
Territorio - Rifiuti dall'auto
Rifiuti gettati dall’auto: sanzioni e pene ancora più severe. “Nel Decreto Legge 116 dell’8 agosto 2025, già in vigore dal 9 agosto, si trovano, infatti, delle modifiche sostanziali a quello che è il Codice della Strada e il Testo Unico dell’Ambiente 2006".
Dalla Spagna a Vanzaghello: una serata di grande musica
Vanzaghello / Eventi / Musica - Un momento del concerto
Dalla Spagna a Vanzaghello... musica che conquista ed emoziona. Complesso Bandistico Vanzaghellese e Orquestra Fusiò Sant Cugat di Barcellona con due formazioni giovanili, formate dall’eccezionale Scuola di Musica spagnola, insieme sabato scorso al Palazzetto dello Sport in un concerto che ha saputo conquistare proprio tutti.
Un nuovo pozzo in paese
Ambiente - Depuratore della CAP Holding
L'operazione consisterà nell'installazione "di un nuovo impianto di trattamento a filtri carbone attivo giornaliero per poter trattare le acque sollevate dai pozzi".

Invia nuovo commento