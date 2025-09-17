Interventi alla parrocchiale

I lavori della chiesa parrocchiale proseguiranno anche i prossimi mesi "con la tinteggiatura della parte verde della cappella di San Giovanni Bosco".

I lavori proseguono da tre anni e il 90 per cento di essi è stato compiuto. La riqualificazione di pareti e facciate della chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio di Vanzaghello procede a vele spiegate. Il punto della situazione scorre sulle parole del parroco don Armando Bosani sulle pagine del bollettino parrocchiale Il Mantice: " in questi giorni - spiega- stiamo procedendo al restauro dell'ossario, durante l'estate sono stati eseguiti una serie di ritocchi a dipinti, statue e suppellettili e realizzata l'illuminazione del timpano con l'immagine di Dio padre a colori". I lavori proseguiranno anche i prossimi mesi "con la tinteggiatura della parte verde della cappella di San Giovanni Bosco e la sistemazione del magazzino vicino alla cappella di Santa Rita con risanamento e tinteggiatura delle pareti e posizionamento di arredi che permetteranno le preparazioni degli addobbi delle celebrazioni". I quadranti dell'orologio saranno dotati di una nuova illuminazione e. sempre su quest'ultimo piano, sarà realizzato un nuovo intervento. In questo caso, la parrocchia attende il placet dalla Soprintendenza a cui ha inoiltrato l'ipotesi progettuale. "Allo stato attuale- spiega il parroco vanzaghellese- la luminosità della chiesa è a meno del cinquanta per cento previsto, il progetto e la fornitura dei corpi illuminanti sarà a cura di un'azienda specializzata mentre la sostituzione del vecchio impianto con il nuovo sarà a cura del nostro elettricista di fiducia". I lavori muovono un importo di circa 40 mila Euro per la fornitura. A essi si aggiungono, spiega don Armando, 90 mila Euro per l'impresa esecutrice dei lavori e le spese relative alla creazione del nuovo impianto di illuminazione. A questo riguardo il parroco vanzaghellese invita i parrocchiani a dare il loro contributo proseguendo l'iniziativa della raccolta di cinque Euro che sinora, ricorda, ha dato buoni risultati.

