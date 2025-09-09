Un nuovo pozzo in paese

Un nuovo pozzo in aggiunta a quello esistente. Obiettivo: rafforzare la dotazione idrica a disposizione del comune di Vanzaghello. A occuparsi dell'intervento in via Malpighi sarà Cap Holding. Come si legge nella delibera del comune, l'operazione consisterà nell'installazione "di un nuovo impianto di trattamento a filtri carbone attivo giornaliero per poter trattare le acque sollevate dai pozzi, un nuovo impianto che sostituirà quello esistente posto temporaneamente in via delle Pellizzine che non potrà essere dismesso fino all'attivazione del nuovo trattamento in progetto".

