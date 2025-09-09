meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Alcune nuvole 24°
Mer, 10/09/2025 - 16:50

data-top

mercoledì 10 settembre 2025 | ore 17:50

Un nuovo pozzo in paese

L'operazione consisterà nell'installazione "di un nuovo impianto di trattamento a filtri carbone attivo giornaliero per poter trattare le acque sollevate dai pozzi".
Ambiente - Depuratore della CAP Holding

Un nuovo pozzo in aggiunta a quello esistente. Obiettivo: rafforzare la dotazione idrica a disposizione del comune di Vanzaghello. A occuparsi dell'intervento in via Malpighi sarà Cap Holding. Come si legge nella delibera del comune, l'operazione consisterà nell'installazione "di un nuovo impianto di trattamento a filtri carbone attivo giornaliero per poter trattare le acque sollevate dai pozzi, un nuovo impianto che sostituirà quello esistente posto temporaneamente in via delle Pellizzine che non potrà essere dismesso fino all'attivazione del nuovo trattamento in progetto".

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

'Custodi dell'Ambiente'
Vanzaghello - Giornata 'Custodi dell'Ambiente'
Tutela, cura e attenzione al patrimonio naturale. Impegnarsi, allora, in prima persona e farlo assieme. Così a Vanzaghello ecco, nei giorni scorsi, la ‘Giornata dei Custodi dell’Ambiente’.
La 'Biblioteca Ecologica'
Vanzaghello / Ambiente - La 'Biblioteca Ecologica'
“Ti regalo un seme e tu lo farai germogliare...”. È la “Biblioteca Ecologica” a Vanzaghello, in occasione del “Maggio dei Libri 2025”.
'Custodi dell'Ambiente' premiati in Regione
Vanzaghello - Un momento della cerimonia
Sensibilizzare le future generazioni al rispetto per la natura e alla salvaguardia ambientale, consapevoli che l'educazione ambientale e alla sostenibilità debba partire fin dalla più giovane età.

Invia nuovo commento