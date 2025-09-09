Mario Mantovani protagonista alla New Direction Academy 2025: “Con Giorgia Meloni possiamo guidare il futuro dell’Europa”

Mantovani ha sottolineato l’importanza di questa esperienza, definendola “una discussione feconda, capace di affrontare argomenti cruciali per il futuro dell’Italia e dell’Unione Europea”.

Si è conclusa a Igea la New Direction Academy 2025, la tre giorni organizzata dalla Fondazione ufficiale dei Conservatori europei che ha visto riuniti ministri, parlamentari, amministratori e giovani leader da tutta Europa per discutere di identità, comunità e visione conservatrice.

Tra i protagonisti della manifestazione anche l’eurodeputato di Fratelli d’Italia–Ecr Mario Mantovani, che ha avuto un ruolo centrale nella giornata conclusiva dei lavori. Nel suo intervento, Mantovani ha sottolineato l’importanza di questa esperienza, definendola “una discussione feconda, capace di affrontare argomenti cruciali per il futuro dell’Italia e dell’Unione Europea”.

“Guardiamo avanti con coraggio, torniamo a casa arricchiti – ha dichiarato –. Hanno partecipato tanti giovani convinti, che credono in questo progetto e vi mettono cuore e anima. Il progetto conservatore cresce e Giorgia Meloni oggi è nella condizione di poter guidare il futuro dell’Europa, così come Alcide De Gasperi ebbe la forza, nel dopoguerra, di guidare l’Italia nella scelta euro-atlantica. Noi dobbiamo essere al suo fianco”.

L’eurodeputato ha voluto anche ricordare l’impegno del gruppo conservatore nelle istituzioni europee: “In Commissione Affari Giuridici – ha spiegato – stiamo lavorando per semplificare la vita delle imprese e aiutare i giovani a creare lavoro e sviluppo. È il momento che anche il Ppe guardi a destra e riconosca la centralità dei Conservatori”.

La presenza di Mantovani alla New Direction Academy conferma la sua posizione di riferimento per il mondo conservatore italiano ed europeo. Un ruolo che, come ha dimostrato a Igea, unisce l’esperienza politica maturata negli anni all’attenzione verso le nuove generazioni e al futuro delle istituzioni comunitarie.

