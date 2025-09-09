meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole sparse 26°
Mar, 09/09/2025 - 15:50

data-top

martedì 09 settembre 2025 | ore 16:22

Notte di terrore al porto di Sidi Bou Said: la 'Family Boat' della Global Sumud Flotilla colpita da drone

In sosta in un porto in Tunisia, una delle navi della Global Sumud Flotilla è stata colpita questa notte da un drone. Ancora incertezza sui 'mandanti' ma rimane evidente il tentativo di bloccare l'arrivo di aiuti e attivisti a Gaza per testimoniare in genocidio il atto.
Attualità - Global Sumud Flotilla colpita da un drone

Una notte di tensione e panico ha scosso la tranquilla cornice del porto turistico di Sidi Bou Said, dove era ormeggiata la "Family Boat" della Global Sumud Flotilla (GSF), la più grande spedizione civile verso Gaza mai tentata finora. Al suo interno, tra gli altri, c’erano attivisti di spicco come Greta Thunberg, Yasemin Acar e Thiago Ávila.
Secondo quanto riferito dagli organizzatori, un drone militare ha sorvolato l’imbarcazione e ha sganciato un ordigno che ha provocato un'esplosione seguita da un incendio sul ponte principale e nella stiva sottocoperta. Le immagini girate a bordo mostrano chiaramente una fiammata improvvisa: si sente un boato, poi urla—“incendio, incendio!”—e testimoni gridano “siamo stati colpiti”.
Le autorità tunisine, tuttavia, negano categoricamente la presenza di droni. La Guardia Nazionale ha suggerito che l'incendio possa essere nato da un malfunzionamento interno, forse nei giubbotti di salvataggio. Versione ampiamente smentita delle riprese di sicurezza delle altre barche che ben mostrano quanto accaduto.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

La Flotilla di solidarietà per Gaza
Attualità - Flotilla in partenza da Genova
La mobilitazione è stata straordinaria. Portuali, associazioni come Music for Peace, parrocchie, circoli sportivi, comitati e cittadini comuni hanno dato vita a una raccolta senza precedenti: oltre 300 tonnellate di generi di prima necessità. In 50.000 persone per la partenza da Genova.
Ricerca: aperto bando per innovazione tecnologica
Milano - Palazzo Lombardia (Foto internet)
Fino a 30.000 euro a fondo perduto a imprese.  Assessore Fermi: “PMI avranno a disposizione strumenti all’avanguardia”
Anas, controesodo: gli italiani tornano a casa
Attualità - Traffico
Questo fine settimana bollino rosso nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 agosto, nella mattinata di domani sabato 30 agosto e nell’intera giornata di domenica 31. Divieto di transito dei veicoli pesanti in vigore sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.

Invia nuovo commento