Nuovi giochi al Parco Mylius

Al Parco Mylius sono in corso i lavori di montaggio dei nuovi giochi che presto arricchiranno l’area verde: inaugurazione il prossimo weekend con la Festa della Sucia.

È in arrivo una ventata di novità per uno dei luoghi più amati dalle famiglie boffaloresi. Al Parco Mylius, infatti, sono in corso i lavori di montaggio dei nuovi giochi che presto arricchiranno l’area verde, rendendola ancora più accogliente e vivace.

"L’attesa è tanta e la curiosità cresce – ha commentato sui social il sindaco Sabina Doniselle – Non vediamo l’ora di vedere i bambini giocare, correre e riempire il parco di energia e sorrisi"».

Un intervento che testimonia l’attenzione dell’Amministrazione verso gli spazi pubblici dedicati ai più piccoli e alle famiglie, con l’obiettivo di valorizzare un parco che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la comunità.

L’inaugurazione ufficiale dei nuovi giochi è fissata per sabato 13 settembre, in occasione dell’apertura della tradizionale Festa della Sucia, momento molto atteso da tutta la cittadinanza. Sarà l’occasione perfetta per scoprire le nuove attrezzature e viverle subito in un clima di festa, con bambini e famiglie protagonisti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!