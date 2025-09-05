Premio alla Banda degli Stunaa

Il prestigioso riconoscimento rappresenta un segno di benemerenza civica volto a premiare chi si è adoperato per il bene della città.

Il prestigioso riconoscimento rappresenta un segno di benemerenza civica volto a premiare persone ed enti che, con opere concrete o con iniziative nei campi dell’industria, del lavoro, delle scienze, della cultura, dell’arte, della scuola, dello sport, del sociale e della solidarietà, abbiano contribuito in modo significativo al bene comune e all’immagine della città.

Come da tradizione, la cerimonia di consegna avrà luogo nell’ambito delle celebrazioni del Palio di Sesto Calende, sabato 13 settembre alle ore 11:00, presso la Sala Consiliare del Municipio.

In questa occasione, considerato l’alto valore della proposta e il contributo apportato alla comunità, l’Amministrazione comunale conferirà un riconoscimento speciale alla memoria della Banda degli Stunaa. La loro candidatura alla Benemerenza Civica, purtroppo non accoglibile per regolamento (che non prevede riconoscimenti postumi), sarà così onorata attraverso una menzione particolare che vuole sottolineare l’impronta indelebile lasciata dal gruppo nella storia e nel cuore dei sestesi.

Le motivazioni del riconoscimento

La Banda degli Stunaa ha fatto di Sesto Calende una bandiera di allegria.

Con i loro travestimenti colorati e le inconfondibili note volutamente “stonate e scanzonate”, hanno attraversato cinquant’anni di vita cittadina regalando momenti di spensieratezza e risate genuine.

La loro ironia ha trovato espressione in iniziative diventate leggendarie, come il Concerto di Capodanno in pieno mese di luglio o il celebre calendario “Quasi nudo”, che hanno contribuito a rafforzare lo spirito goliardico e comunitario della città.

Non meno importante, la solidarietà: dagli spettacoli benefici a favore di associazioni come l’AIRC, alle esibizioni natalizie per i più piccoli, fino ai concerti nelle case di riposo, compresa la Casa Sant’Angelo di Sesto Calende, la Banda degli Stunaa ha sempre messo la propria allegria al servizio degli altri.

Cenni storici

La storia affonda le radici nel 1953, quando il primo Carnevale Sestese – promosso dalla Società Storico Artistica Cesare da Sesto insieme al Comune, alla Pro Loco, all’Ente Provinciale per il Turismo e all’E.N.A.L. SIAI Marchetti – segnò un’importante rinascita comunitaria nel dopoguerra.

Da quell’esperienza nacque, negli anni ’60, la Fil da Fer Company, compagnia di giovani amici che con ironia e fantasia portava in piazza strumenti improvvisati e costumi originali. Nel 1977 quel gruppo si trasformò ufficialmente nella Banda degli Stunaa, sotto la guida del maestro Nildo Barisone.

Il successo varcò i confini cittadini e regionali, fino ad arrivare ai riflettori nazionali: la Banda fu anche ospite della trasmissione televisiva Uno Mattina su Rai 1.

Per cinquant’anni, le loro esibizioni hanno animato feste, sfilate e momenti di comunità in tutta Italia, portando ovunque il nome di Sesto Calende come sinonimo di gioia, ironia e leggerezza.

Un’eredità che resta

Oggi, la memoria della Banda degli Stunaa resta parte integrante dell’identità sestese.

Con questo riconoscimento speciale, l’Amministrazione comunale intende celebrare non solo un gruppo musicale e goliardico, ma un’autentica pagina di storia cittadina che ha saputo unire generazioni diverse sotto il segno dell’allegria e della solidarietà.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!