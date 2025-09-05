Grande musica a Canegrate

Sul palco saliranno i Sacromud Band, formazione che negli ultimi anni ha saputo conquistare un posto di rilievo nel panorama musicale italiano e internazionale.

Sarà una serata di grande musica e suggestioni internazionali quella in programma sabato 13 settembre a Canegrate, in piazza Matteotti alle ore 21 (in caso di maltempo lo spettacolo si sposterà all’Auditorium della Scuola Media “Lea Garofalo”). Sul palco saliranno i Sacromud Band, formazione che negli ultimi anni ha saputo conquistare un posto di rilievo nel panorama musicale italiano e internazionale.

Guidati dal carismatico Raffo Barbi, voce e autore, insieme a Maurizio Pugno (chitarra e direzione musicale), Franz Piombino (basso), Riccardo Fiorucci (batteria) e Alex Fiorucci (tastiere), i Sacromud non si possono definire un semplice gruppo: la loro proposta è un’esperienza musicale che mescola blues, soul e contaminazioni contemporanee, capace di coinvolgere pubblico e critica.

La band ha vinto nel 2023 la selezione italiana dell’International Blues Challenge, approdando così a Memphis, la città che più di ogni altra incarna lo spirito del blues. Qui, all’inizio del 2024, hanno coronato un sogno registrando nei mitici Sun Studio, tempio che ha visto nascere le leggende di B.B. King, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley e molti altri.

Il loro entusiasmo e la loro energia sono racchiusi anche nell’ultimo lavoro discografico “Gubbio To Memphis – Live At The Opera House The Overground Suite”, che presenteranno anche a Canegrate in una serata che si preannuncia unica.

Un’occasione imperdibile, dunque, per ascoltare dal vivo una band che porta con sé il calore del Mississippi e la passione della musica italiana, trasformando una piazza del nostro territorio in un piccolo angolo di Memphis.

