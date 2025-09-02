Con la SOI sport "all inclusive"

La storica società inverunese verso l’ottantesimo con un’offerta sportiva “all inclusive”, per continuare a far emergere talenti e coltivare la passione per lo sport.

Con il claim “Scopri il tuo talento e vivi la passione per lo sport con noi” si apre ufficialmente la stagione sportiva 2025/2026 della SOI Inveruno, che si conferma una delle realtà più radicate nel territorio, capace di offrire un’ampia proposta sportiva per tutte le età, dai bambini fino agli adulti.

Gli allenamenti e le competizioni dei tre settori principali – Atletica, Basket e Volley - si svolgeranno anche nelle palestre di Furato e Mesero oltre che naturalmente presso le nuove strutture di Inveruno che includono anche una nuova area a disposizione degli atleti, attrezzata con macchinari specifici per il potenziamento muscolare e la riabilitazione (foto). Per l’atletica gli iscritti avranno a disposizione inoltre la pista comunale di Castano Primo, altro punto di riferimento importante della zona sia per l’allenamento che per le competizioni organizzate direttamente dalla società gialloblu, grazie all’ottimo rapporto con la GS Castanese.

Il calendario degli allenamenti, distribuito dal lunedì al venerdì in diverse fasce orarie, è pensato per venire incontro alle esigenze di tutte le famiglie. La società si rivolge ai più piccoli con corsi di avviamento allo sport, ai ragazzi con percorsi di crescita tecnica e formativa e agli adulti con attività agonistiche e amatoriali, favorendo così un’offerta davvero inclusiva.

La nuova stagione conferma alcune unicità e vantaggi per chi sceglie di entrare a far parte della grande famiglia SOI, grazie all’offerta sportiva “all inclusive” che comprende, tra l’altro, l’assicurazione e i costi di iscrizione a tutte le competizioni, atletica inclusa. Inoltre, durante il mese di settembre, sarà possibile partecipare a un periodo di prova gratuito, previa presentazione del certificato medico, così da vivere da vicino l’esperienza e lo spirito che caratterizzano la SOI.

La stagione che parte in queste settimane sarà molto importante anche perché sarà quella che porterà ai festeggiamenti degli 80 anni di attività della società sportiva gialloblu, fondata nel 1946. Con oltre 500 tesserati e una lunga tradizione di impegno sportivo ed educativo, la SOI Inveruno rappresenta oggi un punto di riferimento per lo sport nell’Alto Milanese. La stagione 2025/2026 si apre dunque come un’occasione speciale per scoprire e coltivare il proprio talento, condividendo passione, amicizia e valori attraverso lo sport.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!