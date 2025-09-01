Sofia Rebora confermata capitano della Futura Volley Giovani

“Di sicuro è un grande onore essere nuovamente il capitano della Futura Volley - le parole di Sofia Rebora -. È un segno di forte responsabilità e anche di grande fiducia".

Prima uscita stagionale della Futura Volley Giovani e al comando della squadra biancorossa c’è ancora lei, Sofia Rebora!

L’allenamento congiunto disputato ieri al PalaCBL di Costa Volpino ha rappresentato l’occasione perfetta per investire ufficialmente del ruolo di capitano la centrale genovese, al suo terzo anno con la maglia biancorossa. Più che di un’investitura si è trattato in realtà di una conferma, con Sofia che - grazie al voto unanime delle compagne - ricoprirà anche per questa stagione l’importante ruolo affidatole già lo scorso anno, fondamentale sia in campo che nello spogliatoio. La scelta per il ruolo di vice-capitano è invece ricaduta su Veronica Taborelli. Leadership e carisma non mancano all’opposta arrivata dall’Esperia Cremona, che potrà essere la “spalla” perfetta per Rebora, dando vita ad una coppia di leader di altissimo spessore.

“Di sicuro è un grande onore essere nuovamente il capitano della Futura Volley - le parole di Sofia Rebora -. È un segno di forte responsabilità e anche di grande fiducia, sia da parte delle compagne che mi hanno scelta ancora, sia da parte della società e dello staff che hanno accettato il volere delle ragazze. Il fatto che non ci siano stati dubbi è un segnale molto importante: mi sprona a dare ancora di più sia dentro che fuori dal campo”.

La giocatrice ex Roma non nasconde la propria soddisfazione. “Sono molto felice ma soprattutto orgogliosa - prosegue -. Essere capitano, al di là dell’indossare una fascia, significa essere un punto di riferimento e questo mi carica di motivazioni. So che dovrò fare un gran lavoro di ascolto e di presenza, cercando di unire più possibile il gruppo e spero di riuscirci al meglio”.

Dopo quasi un mese di lavoro, iniziano a delinearsi i tratti caratterizzanti del gruppo bustocco, che Rebora riassume così. “Sto vedendo tanta voglia di lavorare da parte di tutte le ragazze, un misto di esperienza e freschezza. Le prime impressioni sono davvero molto positive, c’è tanto entusiasmo e disponibilità a mettersi in gioco. Al momento ho la sensazione che ci sia una buona base per costruire qualcosa di importante. Rispetto allo scorso anno l’età media si è abbassata. Ringrazio “Tabo” (Veronica Taborelli, ndr) che mi darà sostegno morale in questo gruppo di base giovane. Questo aspetto porta tanta energia ma bisogna essere consapevoli che c’è necessità di crescere assieme e fare esperienza sul campo - chiude Sofia -. Sarà difficile, non lo nego; dovremo cercare di trasformare gioventù ed entusiasmo in un grande equilibrio per portare la squadra più in alto possibile”.

A darle man forte nel ruolo di vice-capitano, come detto, ci sarà Veronica Taborelli. “Essere scelta come vice capitano mi riempie di orgoglio - spiega l’opposta varesina -. Non mi aspettavo questa opportunità soprattutto nella mia situazione, essendo in attesa di recuperare appieno dal mio infortunio. Sono molto felice, questa nomina significa fiducia, e poter essere uno dei punti di riferimento della squadra è motivo di sprone e di voglia di migliorarsi. Negli ultimi anni ho ricoperto spesso l’uno o l’altro ruolo, cercherò di portare l’esperienza maturata e la giusta saggezza.”

