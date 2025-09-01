Interventi alle scuole

Sono in fase di ultimazione i lavori per la nuova pensilina e una pavimentazione in grado di rendere maggiormente agevole l'ingresso all'edificio.

Estate, tempo di sollazzo ma anche di lavori ad alcuni plessi scolastici. E' anche il caso del comune di Bareggio che ha messo mano a opere di miglioria sia per quanto concerne la scuola di infanzia Munari, sia per la scuola dell'infanzia Rodari. Nel primo caso, come riferisce il sindaco Linda Colombo in una nota, sono in fase di ultimazione i lavori per la nuova pensilina e una pavimentazione in grado di rendere maggiormente agevole l'ingresso all'edificio. Nel secondo, invece, riguarda, come sottolinea ancora Colombo, "la riqualificazione dei bagni dell'ala vecchia della scuola che saranno pronti per l'inizio delle lezioni". Interventi che, precisa la prima cittadina bareggese, "erano attesi da diverso tempo perché ormai oltre cinquant'anni non erano stati fatti sui bagni".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!