data-top

martedì 02 settembre 2025 | ore 15:55

Interventi alle scuole

Sono in fase di ultimazione i lavori per la nuova pensilina e una pavimentazione in grado di rendere maggiormente agevole l'ingresso all'edificio.
Bareggio - Pensilina scuola dell'Infanzia Munari

Estate, tempo di sollazzo ma anche di lavori ad alcuni plessi scolastici. E' anche il caso del comune di Bareggio che ha messo mano a opere di miglioria sia per quanto concerne la scuola di infanzia Munari, sia per la scuola dell'infanzia Rodari. Nel primo caso, come riferisce il sindaco Linda Colombo in una nota, sono in fase di ultimazione i lavori per la nuova pensilina e una pavimentazione in grado di rendere maggiormente agevole l'ingresso all'edificio. Nel secondo, invece, riguarda, come sottolinea ancora Colombo, "la riqualificazione dei bagni dell'ala vecchia della scuola che saranno pronti per l'inizio delle lezioni". Interventi che, precisa la prima cittadina bareggese, "erano attesi da diverso tempo perché ormai oltre cinquant'anni non erano stati fatti sui bagni".

