Capodanno Cinese 2026

L'evento è fissato per l'1 marzo: cuore della giornata saranno, come da tradizione, gli spettacoli della danza del leone e del drago e le numerose performance culturali.

Milano rinnova uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del suo calendario interculturale. Domenica 1° marzo 2026, a partire dalle ore 14, Piazza Sempione ospiterà i festeggiamenti ufficiali per il Capodanno Lunare organizzati dalle associazioni della comunità cinese milanese. Un evento che, anche quest’anno, riesce a trovare spazio nel cuore della città nonostante il fitto calendario legato alle Olimpiadi Invernali.

La festa, gratuita e aperta a tutti, è frutto di un lavoro iniziato mesi fa dal Coordinamento delle Associazioni Cinesi a Milano, in dialogo con il Comune di Milano e con le istituzioni cittadine. Un ringraziamento particolare va all’assessora allo Sport Martina Riva, al capo di Gabinetto del Sindaco Filippo Barberis, all’assessora Alessia Cappello e alla direttrice Grandi Eventi Patrizia Aversano, con cui è stato possibile coordinare date e modalità per non sovrapporsi ad altri eventi cittadini.

Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, la Questura di Milano ha disposto un sistema di accessi contingentati: la piazza sarà divisa in due aree e potrà accogliere contemporaneamente tra le 10mila e le 16mila persone. Gli ingressi, presidiati da personale di sicurezza qualificato con metal detector, vedranno il supporto degli Alpini e del servizio d’ordine delle associazioni cinesi. Per agevolare i controlli, si consiglia di arrivare già dalle 12–12.30 e di evitare di portare con sé oggetti metallici.

Gli accessi consigliati saranno quelli da corso Sempione e via Pagano, mentre quello di via Bertani – più piccolo – sarà riservato principalmente a staff, ospiti istituzionali e media. Tutte le altre vie e gli ingressi dal Parco Sempione fungeranno esclusivamente da uscite.

Cuore della giornata saranno, come da tradizione, gli spettacoli della danza del leone e del drago e le numerose performance culturali che ogni anno attirano migliaia di famiglie, curiosi e appassionati. Il Capodanno Cinese, che nel 2026 cade il 17 febbraio e segna l’ingresso nell’Anno del Cavallo, vedrà dunque una festa pubblica posticipata di una settimana per ragioni organizzative.

Ad aprire il pomeriggio, i saluti istituzionali delle autorità presenti. Un momento simbolico che conferma come Milano, città sempre più plurale, sappia riconoscere e valorizzare le tradizioni delle diverse comunità che la abitano, trasformandole in occasioni di incontro e partecipazione per tutta la cittadinanza.

