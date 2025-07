L’iniziativa, a partecipazione gratuita, ha voluto mettere al centro dell’attenzione pubblica e professionale la cultura della sicurezza nei lavori stradali, settore particolarmente esposto a rischi e criticità.

Città metropolitana di Milano ed ESEM -CPT – Ente Unificato Formazione e Sicurezza di Milano, Lodi, Monza e Brianza, in collaborazione con ATS Milano città Metropolitana hanno organizzato il convegno “Cantieri stradali: sicurezza in prima corsia”, un momento di confronto dedicato alla sicurezza nei cantieri stradali, con un focus su prevenzione, responsabilità condivisa e buone pratiche.

L’iniziativa, a partecipazione gratuita, ha voluto mettere al centro dell’attenzione pubblica e professionale la cultura della sicurezza nei lavori stradali, settore particolarmente esposto a rischi e criticità.

Presentato poi un decalogo ("Conta fino a 10") con le dieci regole per la sicurezza dedicate ai lavoratori impegnati nei cantieri.

Tra i relatori e partecipanti istituzionali, intervenuti:

• Daniela Caputo, Consigliera delegata Infrastrutture e Metrotranvie, Città Metropolitana di Milano

• Antonio Sebastiano Purcaro, Segretario Direttore Generale CMM

• Luca Cazzaniga e Salvatore Cutaia, Presidenza ESEM-CPT

• Caterina D’Andria, Direttore SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, ATS Milano Città Metropolitana

Il programma ha visto interventi tecnici e testimonianze su temi fondamentali come:

• esposizione al rischio cancerogeno da raggi UV,

• proposte di “induction di cantieri”,

• segnaletica come strumento di protezione e prevenzione,

• sicurezza nei cantieri “invisibili” sotto la strada,

• presentazione dell’opuscolo “Cantieri stradali: conta fino a 10”

• inaugurazione della nuova StradAcademy.

Secondo la consigliera delegata alle Infrastrutture della Città metropolitana, Daniela Caputo: "La formazione, la sicurezza e la sostenibilità sono i tre pilastri su cui la realizzazione delle infrastrutture pubbliche si deve fondare; come Città metropolitana in questi anni abbiamo investito tempo e risorse per portare a sistema questo cambio di paradigma anche attraverso sinergie, l'iniziativa di oggi è da leggersi in questo senso, ognuno deve portare il proprio contributo perché gli incidenti e le morti sul lavoro - che costituiscono una vera emergenza nazionale - diminuiscano drasticamente; abbiamo una responsabilità collettiva ed il nostro agire deve sempre tendere a creare tutte le condizioni perché diritto alla salute e alla vita siano messi al primo posto".

“La formazione continua e la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti sono strumenti essenziali per affrontare con efficacia le sfide della sicurezza nei cantieri stradali. Oggi, più che mai, è necessario un impegno comune per innovare, investire nelle competenze e rendere più sicuri tutti i luoghi di lavoro, senza lasciare indietro nessuno.” dichiara Luca Cazzaniga, Presidente ESEM-CPT

“Mettere in sicurezza chi lavora in strada significa prendersi cura dell’intera collettività. Questo convegno vuole rappresentare un punto di partenza per aprire un dialogo costruttivo tra enti, imprese e lavoratori, con l’obiettivo di promuovere una cultura della prevenzione che sia concreta, condivisa e fondata sulla responsabilità comune di proteggere le persone.” aggiunge Salvatore Cutaia, Vicepresidente di ESEM - CPT

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!