Discussione sul Parco Arcadia

La 'Lista civica Bareggio2013' e le proposte elaborate, da discutere con l'Amministrazione, per la crescita del Parco Arcadia.

Subito dopo il Consiglio comunale aperto ai cittadini del 29 gennaio sulla situazione del Parco Arcadia abbiamo presentato, il 3 febbraio, alcune proposte da discutere nel Consiglio.

Siamo disponibili a favorire il sostegno dell’Associazione Amici del Parco che durante il Consiglio ha espresso sia la necessità di un maggior sostegno economico – non solo per gli adeguamenti della normativa sanitaria ma anche, per esempio, per il rincaro del fieno – sia il bisogno di un aiuto nelle attività quotidiane per accudire gli animali.

Nelle scorse settimane abbiamo preso contatto con l’Associazione per segnalare loro un paio di persone che si sono offerte per aiutarli nel lavoro al Parco, nonché qualcuno disponibile a sostenere l’Associazione per rinnovarne le adesioni tramite tesseramento.

Finalmente abbiamo ricevuto, dal Presidente Angelo Cozzi, la convocazione della seduta del Consiglio comunale, quello in calendario il 27 febbraio non si è svolto, non conosciamo i motivi che hanno portato il Presidente a non convocarlo.

Nella seduta del 20 marzo, ore 20.30 – prima seduta ordinaria convocata dal Presidente dall’inizio dell’anno – potrà dunque, essere discussa la mozione che abbiamo presentato a inizio febbraio con cui proponiamo al Sindaco e alla Giunta di valutare:

- l’impiego al Parco, entro l’anno, di giovani volontari del “Servizio civile nei Comuni” promosso dall’Associazione Nazionale dei Comuni come già avviene per i Settori Culturale e Sociale del Comune;

- l’impiego, entro l’anno, di persone tenute a prestare lavori di pubblica utilità come prevede la convenzione tra il Comune e il Tribunale di Milano;

- l’incremento del contributo all’Associazione Amici del Parco attivando sponsorizzazioni come prevede il regolamento che ha il nostro Comune e già applicato per altre iniziative nonché la destinazione alle spese per il Parco del 5 x mille che i cittadini scelgono di dare al Comune con la dichiarazione dei redditi.

La burocrazia hai i suoi tempi per attivare queste iniziative, è pertanto ora di discutere per decidere quelle da intraprendere per dare ulteriore supporto all’Associazione il prima possibile.

I consiglieri comunali della Lista civica Bareggio2013, Monica Gibillini e Davide Casorati, e del Partito Democratico Bareggio Lorenzo Zanzottera, Giancarlo Lonati, Tina Ciceri e Matteo Braga.

