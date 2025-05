Save our Souls – il gruppo rock che canta la "sicurezza sul lavoro" arriva a Milano

Venerdì 23 maggio, gli SOS – Save Our Souls, la band italiana che ha fatto della sicurezza sul lavoro una missione rock, saranno in concerto a Milano presso la sede di Rome Safety Italia, in occasione dell’evento 'Sicurezza in Terrazza'

Venerdì 23 maggio, gli SOS – Save Our Souls, la band italiana che ha fatto della sicurezza sul lavoro una missione rock, saranno in concerto a Milano presso la sede di Rome Safety Italia, in occasione dell’evento 'Sicurezza in Terrazza'. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano e con il patrocinio dell’Ordine dei Periti Industriali di Milano e Lodi.

Per chi non li conoscesse, gli SOS Save our Souls sono un gruppo musicale nato nel 1993 da un’idea di Marco Daniele Ferri, nonché il frontman della band (Bruco), che riscuote da subito un grande successo sia a livello nazionale che internazionale. Gli SOS si esibiscono dal 1994 con una serie di brani dedicati al tema della sicurezza sul lavoro e partecipano non solo agli eventi più cool del panorama del rock italiano – come Sanremo Rock e il Rock Café Live, affiancando artisti del calibro di Ligabue, i Rats, i Timoria e molti altri – ma prendono parte anche a diverse iniziative sociali, come alla manifestazione Casa Telethon. Consolidano il loro impegno organizzando eventi di raccolta fondi e partecipando a convegni legati alla tematica della sicurezza sul lavoro.

Dopo Milano, la band farà tappa a Tortoreto (Teramo), mercoledì 29 maggio alle ore 14.30, presso la sede di Faraone Industrie (Via San Giovanni 20), per l’edizione abruzzese di 'AIAS on the road', un tour di convegni tecnico-scientifici che celebra il 50° anniversario di AIAS – Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza.

L’incontro offrirà un’occasione unica di confronto tra istituzioni italiane (INAIL, ASL, Ispettorato del Lavoro) e realtà europee come il CIOP (Polonia) e il DGUV (Germania). Il concerto a Tortoreto sarà anche l’occasione per presentare dal vivo il nuovo album 'MACTE ANIMO!' (SA Project / Believe), già disponibile in radio e in digitale. Un disco potente, diretto, ispirato, che continua la missione degli SOS: portare la sicurezza sul lavoro fuori dalle aule e dentro le emozioni delle persone attraverso la musica. Tra i brani spicca il singolo 'Con gli occhi aperti', già presentato sul Palco del Primo Maggio a Roma, realizzato in collaborazione con Faraone Academy, realtà specializzata nella formazione aziendale.

