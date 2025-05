Si intitola “Il cane di città”, il seminario cinofilo organizzato dalla Protezione Animali di Legnano ODV, con il patrocinio del Comune di Castano.

Si intitola “Il cane di città”, il seminario cinofilo organizzato dalla Protezione Animali di Legnano ODV, con il patrocinio del Comune di Castano, e in programma mercoledì 14 maggio alle 21 in Villa Rusconi. Un importante momento per avere informazioni su come vivere serenamente gli spazi cittadini con i nostri “amici a quattro zampe”. Il programma prevede allora: presentazione da parte della PAL (chi sono e cosa fanno), quindi patentino per cani (educazione e controllo), aree cani (utilizzo, igiene e salute), il cane in libertà (profilassi e gestione), cani e bambini (educazione e cultura), cani in condominio (quesiti legali) e cani del sud (e ambiente urbano). L’iniziativa è aperta a tutti: proprietari di cani, professionisti del mondo cinofilo, volontari dei canili e persone interessate ad avvicinarsi al tema.

