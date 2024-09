Dopo la pausa estiva riparte l'iniziativa 'Sentieri, comunità in cammino'. Martedì 1 ottobre sarà l'occasione per tornare a condividere momenti piacevoli in buona compagnia.

Si chiama "Casetta di geode" e, dal primo ottobre, diventerà nuovamente un punto di riferimento per il popolo dei capelli bianchi che risiede ad Arluno, L'iniziativa che vi si svolgerà ha per titolo "Sentieri, comunità in cammino" e, come spiega in una nota il sindaco Alfio Colombo, mira dritta allo scopo di "favorire la creazione di legami sociali, migliorare il benessere collettivo e promuovere la partecipazione della cittadinanza ad attività ricreative, culturali e motorie". Un'oasi di socialità e attività, quindi, frutto di una collaborazione tra amministrazione comunale e Cooperativa Stripes.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!