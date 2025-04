A Pasquetta torna Floribunda

Fiori ma non solo. "Abbiamo arricchito la proposta inserendo in piazza Don Rino Villa il "mercatino delle pulci e non solo" e abbiamo dato spazio alle nostre scuole".

Torna anche quest’anno, puntuale come la primavera, l’Antica Fiera dell’Angelo di Inveruno, che lunedì 21 aprile 2025 animerà il centro del paese con la IX edizione di Floribunda, l’amatissima mostra-mercato florovivaistica ospitata nel parco comunale. Un appuntamento imperdibile per appassionati di piante e fiori, collezionisti e famiglie. L’edizione di quest’anno non si limita però alla sola esposizione floreale. Come spiega il sindaco Nicoletta Saveri, l’amministrazione ha voluto dare una spinta in più all’evento, arricchendolo con proposte nuove e coinvolgenti: “Nel tradizionale appuntamento fieristico primaverile del Comune di Inveruno, in cui come sempre non mancherà nel parco la mostra mercato Floribunda, abbiamo voluto aggiungere delle novità. Abbiamo arricchito la proposta inserendo in piazza Don Rino Villa il "mercatino delle pulci e non solo" e abbiamo dato spazio alle nostre scuole ospitando i ragazzi delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado che ci racconteranno il progetto di educazione ambientale”. Infatti, oltre alla mostra-mercato dalle 9.00 alle 18.00, che sarà accompagnata nel pomeriggio dal laboratorio per bambini “I giochi di una volta”, in Piazza Don Rino Villa si svolgerà per tutta la giornata il “Mercatino delle pulci... e non solo”, con un occhio di riguardo per il riuso creativo e il riciclo. Non mancherà uno spazio dedicato alla riflessione e all’educazione ambientale: nella Sala Consiliare, alle ore 16.00, verrà presentato il progetto “Una foresta in città”, realizzato dai ragazzi delle scuole in collaborazione con il progetto Superb. Grande attenzione sarà riservata anche alla cultura e all’arte. Come ricorda ancora il sindaco Saveri: “Anche arte e cultura saranno protagoniste della giornata grazie alla mostra Dentro InverArt allestita in Biblioteca. Auspico che, come sempre, la Fiera dell'Angelo, arricchita nel suo programma, sia un'occasione per vivere il nostro paese”. La mostra Dentro InverArt – “IN RE”: quando l’Arte arriva dentro”, sarà visitabile nella Sala Virga (in Biblioteca) dalle 11.00 alle 18.00, con opere e installazioni artistiche che raccontano il territorio e la creatività locale. Una giornata pensata per tutti, tra natura, tradizione, sostenibilità e bellezza.

