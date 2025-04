Emergenza Maltempo: Città Metropolitana all'opera

Al momento, quasi tutti gli interventi hanno riguardato la rimozione e il taglio di alberi caduti o pericolosi a causa del forte vento.

Sono iniziati da stanotte e stanno tuttora proseguendo gli interventi della Protezione Civile della Città metropolitana di Milano a causa del peggioramento delle condizioni meteo sul territorio e della diramazione dell'allerta arancione.

Sono sessantacinque i volontari impegnati, in particolare sui Comuni di Mediglia, Peschiera Borromeo, Pantigliate, Pieve Emanuele, Vittuone, Cinisello Balsamo, Bollate, Segrate, Bussero e Corbetta.

Forte vento che ha anche portato alla chiusura temporanea del Parco Idroscalo, all'interno del quale sono caduti alcuni alberi.

"Di fronte a una situazione in rapida evoluzione, La Protezione civile metropolitana si è prontamente attivata e sta operando, insieme ai Vigili del fuoco e alle altre forze sul territorio, per ridurre i pericoli e di disagi per i cittadini" - questo il commento di Sara Bettinelli, consigliera delegata metropolitana alla Protezione Civile.

