Le squadre lombarde di Serie A più importanti di sempre

Milan, Inter, Atalanta e Brescia: la tradizione calcistica di grandi successi.

La Lombardia, riconosciuta come una delle regioni più prosperose e vivaci d'Italia, rappresenta non solo un fulcro economico e culturale, ma anche una terra dalla profonda tradizione calcistica. Le squadre lombarde, soprattutto Milan e Inter, hanno ricoperto un ruolo centrale nella storia del calcio italiano, distinguendosi per successi memorabili, campioni intramontabili e rivalità che hanno arricchito il panorama calcistico sia a livello nazionale che internazionale. In questo articolo approfondiremo la storia, i traguardi e le caratteristiche distintive di alcune delle principali squadre della regione, offrendo uno sguardo su ciò che le ha rese vere icone di questa tradizione sportiva.

L’A.C Milan, la prima squadra di Milano

L’Associazione Calcio Milan, fondato nel 1899, è tra i club più prestigiosi e decorati del panorama calcistico internazionale, nonostante una flessione negli ultimi anni, che ha abbassato il livello di competitività della squadra, rimane un simbolo per tutti gli amanti di questo sport.

Una storia ricca di trofei, la squadra rossonera ha consolidato la sua reputazione come una delle principali potenze del calcio globale. Tra i suoi successi più rilevanti spiccano sette titoli di Champions League, un traguardo che lo posiziona secondo tra le compagini più vincenti nella storia di questa competizione, dietro solo al Real Madrid, e primo in Italia staccando nettamente Inter e Juventus.

Con 19 Scudetti, 7 Coppe Campioni, 5 Coppe Italia, 8 Supercoppe italiane, 5 Supercoppe Uefa, 3 Intercontinentali e una Coppa del Mondo per club, si posiziona al secondo posto delle squadre più vincenti in Italia, dietro solo alla Juventus, e prima delle squadre italiane per trofei internazionali.

Oltre ai numerosi trofei conquistati, l'AC Milan è celebre per il bel gioco, con l’impatto dei suoi allenatori iconici, come Nils Liedholm, Arrigo Sacchi e Carlo Ancelotti. Lungo la sua storia, il club ha visto in rosa campioni straordinari, tra cui Franco Baresi, Paolo Maldini, Marco van Basten, Gullit e, in tempi più recenti, Kakà, Shevchenko e Zlatan Ibrahimović tanto per citarne alcuni. Pur affrontando periodi di alti e bassi negli ultimi anni, il Milan rimane uno dei club più seguiti e stimati a livello globale.

F.C Inter, la Milano nerazzurra

L'Inter, ufficialmente nota come Internazionale, è la seconda squadra di Milano, in ordine cronologico, e una delle più prestigiose e vincenti nella storia del calcio mondiale. Fondata nel 1908, da dissidenti del Milan, la formazione nerazzurra vanta una ricca tradizione di vittorie sia in ambito nazionale sia internazionale.

Nel suo palmarès figurano 20 Scudetti, 9 Coppe Italia, 8 Supercoppe italiane, 3 Champions League, 3 Coppe Uefa, 2 Intercontinentali e una Coppa del Mondo per club.

La squadra è famosa anche per la sua accesa rivalità con il Milan, dando vita al leggendario "Derby della Madonnina", una delle sfide calcistiche più iconiche e seguite al mondo. L'Inter disputa le sue partite casalinghe al celebre Stadio San Siro, che condivide proprio con i rossoneri.

Nel corso della sua storia, sono passati nelle fila nerazzurre campioni del calibro di Giuseppe Meazza, che ha dato il nome allo stadio, Javier Zanetti, Ronaldo, Ibrahimovic, Eto’o e grandi allenatori come Josè Mourinho, che nel 2010 centrò lo storico Triplete (Scudetto, Champions e Coppa Italia). Nella stagione 2025 si contende il campionato con il Napoli, con ottime possibilità di vincerlo vedendo le ultime quote del bookmakers online di Betway, ed è ai quarti di Champions League dove affronterà il Bayern Monaco.

Una nuova grande lombarda, l’Atalanta

L'Atalanta Bergamasca Calcio, più comunemente nota come Atalanta, è una squadra che negli ultimi decenni ha attraversato una straordinaria fase di crescita, diventando a tutti gli effetti una grande della Serie A.

Fondata nel 1907, la società ha vissuto una storia fatta di alti e bassi, alternando periodi di successo a momenti di difficoltà nella sua permanenza in Serie A. Tuttavia, negli ultimi anni, il club di Bergamo si è affermato come una delle realtà più temute del calcio italiano, grazie a uno stile di gioco spiccatamente offensivo e dinamico che ha saputo conquistare l'ammirazione dei tifosi.

Un ruolo fondamentale in questa trasformazione lo ha avuto l'allenatore Gian Piero Gasperini, vero e proprio artefice del nuovo corso dell'Atalanta. Sotto la sua guida, la squadra è riuscita a stabilizzarsi tra le migliori d'Italia e a competere regolarmente in Europa, con prestazioni memorabili anche in Champions League, un traguardo storico per il club.

Gasperini ha saputo esaltare il talento di giocatori come Papu Gómez, Duvan Zapata, Josip Iličić e Lookman, plasmando un gruppo capace di offrire un calcio spettacolare e competitivo ad altissimi livelli, che ha portato nella stagione 2023/2024 alla storica vittoria dell’Europa League in finale contro il Bayer Levekusen.

Brescia Calcio, una storia di passione

Il Brescia Calcio, conosciuto anche come "Leonesse", rappresenta una delle realtà storiche del calcio italiano. Fondato nel 1911, il club ha vissuto momenti alterni nel corso della sua lunga esistenza, ma rimane un punto di riferimento per il panorama calcistico della Lombardia.

Pur non vantando grandi trofei a livello nazionale, il Brescia ha saputo ritagliarsi periodi di rilievo, in particolare negli anni '90, quando raggiunse la possibilità di competere nelle competizioni europee come la Coppa Uefa Intertoto.

La squadra si distingue per la sua forte identità legata alle origini provinciali e al legame con la propria comunità. Tra i protagonisti che hanno segnato indelebilmente la storia del club spicca Roberto Baggio tra i più grandi calciatori italiani di tutti i tempi, che negli ultimi anni della sua carriera ha portato prestigio e attenzione a Brescia, e Carlo Mazzone, storico allenatore romano.

Oggi, il club continua a essere una presenza amata nel panorama calcistico lombardo, con le sue aspirazioni che variano tra la Serie A e la Serie B.

