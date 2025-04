Riqualifica piazza S.Magno

Prosegue la riqualificazione del verde; dopo la piantagione degli alberi rinnovate le aiuole. A breve saranno installati quattro pali alza bandiera per le cerimonie ufficiali.

Prosegue la riqualificazione del verde in piazza San Magno: dopo la messa a dimora, lo scorso mese di febbraio, di quattro Liriodendron (o alberi dei tulipani), si stanno rinnovando anche le aiuole della piastra, un intervento dettato dal deperimento delle vecchie fioriture e, quindi, dalla necessità di una nuova piantagione floreale. Seguendo un design a motivi geometrici, si stanno mettendo a dimora specie perenni con fioritura “a scalare” durante la primavera e l’estate di lavanda orientale, hemerocallis “ Sole d’oro”, loropetalo, iperico, liriope. Oltre ad assicurare un periodo di fioriture prolungato la piastra, con le nuove specie, offrirà anche una gradevole alternanza di colorazione di giallo, azzurro, violaceo, lillà e varie tonalità di verde ed amaranto delle foglie che contriburà a valorizzare un punto della piazza, quello delle sedute, con un “arredo” floreale all’altezza.

A breve saranno installati anche quattro pali alzabandiera nella zona centrale: uno sulla piastra di Piazza San Magno (rimovibile) per le cerimonie ufficiali, due nel giardino “Granatieri di Sardegna” (per i monumenti dei carristi e dei granatieri) e uno nei pressi della fontana ai caduti della Grande Guerra al cimitero monumentale di Corso Magenta.

