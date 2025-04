Il 'mandato' per il Giubileo

L’Arcivescovo di Milano Mario Delpini ha celebrato con i ragazzi un momento di riflessione in vista del Giubileo degli adolescenti che vedrà anche la canonizzazione di Carlo Acutis.

Manca ormai meno di un mese alla canonizzazione di Carlo Acutis, il primo adolescente milanese che diventerà santo. Aveva solo 15 anni quando, nel 2006, una leucemia fulminante ne ha interrotto la vita, ma il suo esempio continua a parlare a migliaia di giovani. Lo testimonia la grande partecipazione all’incontro di preghiera che si è svolto sabato in Duomo, con oltre 2000 adolescenti e preadolescenti da tutta la Diocesi ambrosiana.

A guidare l’iniziativa è stato l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini, che ha celebrato con i ragazzi un momento di riflessione e preparazione spirituale in vista del Giubileo degli adolescenti, che culminerà a Roma il 27 aprile, con il passaggio della Porta santa e la canonizzazione di Acutis.

Nel Duomo, trasformato per l’occasione in un grande spazio d'incontro e condivisione, è stata esposta una reliquia del giovane e una sua grande immagine. «Un ragazzo come noi, uno che ci ha aperto la strada», ha detto con semplicità uno dei partecipanti, sintetizzando lo spirito di chi ha visto in Carlo un esempio concreto di come si possa vivere la fede in modo autentico e personale, senza essere “fotocopie”.

Il pellegrinaggio simbolico dei giovani milanesi è iniziato già in mattinata, quando numerosi gruppi hanno attraversato la città visitando luoghi di rinascita e solidarietà: dagli ospedali alla Casa della Carità, dalla Comunità di Sant’Egidio a Libera. Un’esperienza concreta di speranza e impegno, resa possibile dalla Fondazione degli Oratori Milanesi e da Caritas Ambrosiana, insieme a decine di associazioni di volontariato.

Durante la celebrazione, l’Arcivescovo Delpini ha lasciato ai ragazzi tre parole chiave tratte dal Vangelo: Perché, Maestro e Va’. Tre spunti per riflettere sul senso della propria vita, sul bisogno di una guida e sull’urgenza di mettersi in cammino, senza paura di testimoniare speranza.

L’incontro si è concluso con l’annuncio del tema dell’oratorio estivo 2025 – “Toc Toc. Sono con voi tutti i giorni” – e con un invito dell’Arcivescovo: «Vi aspetto a Roma, davanti alla Porta santa di San Pietro. E vi chiederò: quale delle tre parole avete scelto per voi?».

Il prossimo appuntamento sarà il 5 maggio, con una Messa di ringraziamento in Duomo. Un’altra tappa nel cammino di una generazione che, seguendo l’esempio di un coetaneo, ha deciso di non restare ferma.

