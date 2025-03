Garegnani e Pisoni in Consiglio

Dopo le dimissioni a sorpresa di Sergio Calloni e Gaia Gorla, il gruppo 'Cambiamo Arconate' riparte da Giulio Garegnani e Giacomo Pisoni.

Riparte da due nuovi consiglieri comunali l’esperienza politica di Cambiamo Arconate: lo scorso 27 marzo hanno fatto il loro ingresso u>iciale nella massima assise cittadina i neoeletti Giulio Garegnani e Giacomo Pisoni, che hanno sostituito i dimissionari Sergio Calloni e Gaia Gorla sui banchi della minoranza.

Garegnani, 55 anni, è dipendente pubblico e dottore in tecniche psicologiche; candidato alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024 con Cambiamo Arconate, è risultato primo dei non eletti con 139 preferenze: “Con grande emozione e senso di responsabilità accetto la carica – ha dichiarato – per me è un onore poter ricambiare la fiducia che gli arconatesi hanno espresso con il voto sostenendo la mia candidatura. Vigileremo sull’operato della maggioranza e proporremo nuove idee per la crescita del paese. Metterò a disposizione le mie competenze, senza trascurare il percorso di crescita di un’alternativa democratica per il governo della nostra Arconate”.

In consiglio comunale entra anche il più giovane della lista: Giacomo Pisoni, 25 anni, studente universitario. “Assumo l’incarico con la massima serietà e con profondo orgoglio – ha sottolineato – e sono grato agli arconatesi che mi hanno votato. Riconosco che il contesto in cui avviene questo avvicendamento non è dei più semplici, ma il mio obiettivo sarà quello di contribuire, con spirito di collaborazione e dialogo costruttivo. Con la maggioranza serve uno “scontro positivo”, sempre orientato a bene della comunità. Auspico che, al di là delle di>erenze di vedute, si possa lavorare con rispetto e nell'interesse collettivo”.

Il nuovo capogruppo è Francesco Colombo che, assieme a Marzia Fumagalli, completa il quartetto dell’opposizione arconatese: “Prendo in mano le redini di questo gruppo in una delle sue fasi più complicate – ha dichiarato – ma io non scappo e ci metto la faccia. Si apre una nuova stagione politica, nella quale saremo pronti a un'opposizione seria e puntuale, ma anche a dialogare con la maggioranza. Una minoranza non ideologica e contro qualcuno, ma per il paese. Ora occorrerà ritrovare la fiducia, ripartire con un nuovo slancio, ricostruire. Da celebrare, qui, non c'è nessun funerale. Semmai, un nuovo inizio che guarda a nuovi orizzonti”.

Cambiamo Arconate ha anche nominato Roberto Macrì, già candidato alle scorse elezioni, quale coordinatore delle attività interne del gruppo: “Una scelta – ha commentato – che serve a creare collegialità e a condividere impegni e responsabilità. Abbiamo già istituito gruppi di lavoro tematici, che serviranno a sviluppare idee e proposte a ritrovare il contatto con i cittadini. Invito tutti gli Arconatesi a farsi avanti e a unirsi a noi in questo nuovo percorso”.

Cambiamo Arconate

