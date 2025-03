Sulla torre-faro di Carpiano il nido è pronto: aspettiamo insieme la deposizione delle uova e l’arrivo dei pulli.

Le cicogne Cico e Cica sono tornare, anche per questa primavera 2025, sulla torre-faro di Carpiano, coccolate dal nido allestito dalla Città metropolitana di Milano. E’ possibile seguire le giornate delle due cicogne in streaming, accessibile al link https://www.cittametropolitana.mi.it/cicogne/index.html. Allo stesso link potrete scaricare le immagini.

L’amicizia tra le due cicogne e la Città metropolitana di Milano risale al 2022, quando, attraverso un richiamo artificiale, le cicogne erano state “invitate” a costruire la loro casa in un nido allestito sulla torre tecnologica della rotonda della Binasca. Uno spazio accogliente, a 44 metri d’altezza, insonorizzato e termicamente controllato, per favorire il soggiorno dei volatili e la loro riproduzione. Esperimento riuscito, tanto che dal 2023, le cicogne sono sempre tornate e, ora, si attende la deposizione delle uova e la cova.

Proprio nel 2023, era stato proposto un contest nella scuola primaria di Carpiano dove alunne e alunni avevano individuato una rosa di nomi poi messi al voto sui social. Cico e Cica, sono stati i nomi prescelti per le due cicogne e che simbolicamente accompagnano ogni anno le ospiti della torre-faro.

In attesa dei pulli, l’arrivo delle cicogne scandisce l’inizio della primavera e ricorda la valenza di un progetto che coniuga innovazione a tutela ambientale, favorendo la riproduzione della specie in un contesto protetto e sicuro.

