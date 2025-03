Agriturismi: +56% in dieci anni

A Garbagnate l’assemblea di Terranostra che ha fotografato la crescita del settore: +63% nell’area metropolitana.

Negli ultimi 10 anni il numero delle strutture agrituristiche nelle campagne di Milano, Lodi e Monza Brianza è cresciuto del 56 per cento. E’ quanto calcola la Coldiretti interprovinciale in occasione dell’assemblea territoriale di Terranostra, l’associazione che riunisce gli agriturismi di Coldiretti e Campagna Amica.

In particolare, precisa Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza, la crescita maggiore in percentuale si è registrata nell’area brianzola con un +91% nel decennio, +63% nell’area metropolitana e +24% nel Lodigiano. In termini assoluti, gli agriturismi nel Milanese sono oggi in tutto 170, mentre a Lodi e provincia sono 38 e quelli a Monza e Brianza 27. Complessivamente, nelle tre province operano 235 agriturismi, con una media di 8 strutture aperte in più ogni anno negli ultimi dieci.

Questi dati, spiega Terranostra interprovinciale, confermano come anche a livello locale gli agriturismi abbiano assunto un peso sempre più importante nell’economia dell’accoglienza, divenendo sinonimo di una vacanza di qualità ed ecosostenibile, con un significativo saldo positivo tra nuove autorizzazioni e cessazioni che testimonia un settore in crescita.

Si è parlato di questo di sviluppo della multifunzionalità in agricoltura nell’assemblea interprovinciale di Terranostra, che si è tenuta presso l’agriturismo Agrimania di Garbagnate Milanese. Erano presenti, tra gli altri, il presidente dell’associazione di Milano, Lodi e Monza Brianza Raffaele Dondoni, il direttore della Coldiretti interprovinciale Umberto Bertolasi, la responsabile della segreteria Terranostra Valeria Simona Chiesa e il responsabile dell’area fiscale della federazione territoriale e di quella regionale Giovanni De Lillo.

Nel corso della mattinata, è stato approvato il bilancio annuale, è stato deciso di non variare il costo della quota associativa e si è fatta una riflessione sul successo della recente mobilitazione di Parma che si è conclusa con un confronto costruttivo con l’agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa) sulle procedure di valutazione dei cosiddetti cibi cellulari. Particolare attenzione è stata posta anche all’aggiornamento normativo e di settore, che da maggio coinvolgerà gli operatori agrituristici di Terranostra Milano, Lodi e Monza Brianza in incontri di due ore on line per affrontare temi di attualità.

Infine, la segreteria di Terranostra interprovinciale ha presentato un utile opuscolo per aiutare gli agriturismi a orientarsi tra adempimenti burocratici e novità legislative.

